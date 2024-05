Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2024 ở Nghệ An

TPO - Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè là môi trường thực tiễn sinh động để các đoàn viên, thanh niên thể hiện sức trẻ, rèn luyện, ra quân thực hiện những phần việc, công trình thanh niên thiết thực.

Ngày 25/5, tại huyện miền núi Con Cuông, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An đã tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè 2024.

Tham dự buổi lễ có ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, đại diện Công an tỉnh, đại diện Bộ Chỉ huy Bộ Đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, Thường trực Tỉnh Đoàn Nghệ An, đại diện các phòng ban, đơn vị trực thuộc Tỉnh Đoàn; đại diện Ban Thường vụ Đoàn các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo huyện Con Cuông và hơn 800 đoàn viên thanh niên, học sinh và bà con nhân dân huyện Con Cuông đã có mặt tham dự buổi lễ.

Chiến dịch hướng về vùng sâu vùng xa

Phong trào Thanh niên tình nguyện với cao điểm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè là hoạt động trọng tâm trong chương trình công tác hàng năm của các cấp bộ Đoàn, Hội. Kể từ khi khởi phát đến nay, chiến dịch đã để lại nhiều ấn tượng và tình cảm tốt đẹp trong xã hội. Màu áo xanh thanh niên Việt Nam đã có mặt trên mọi địa bàn của xứ Nghệ, trong những mùa hè tình nguyện, trên những công trình, phần việc thanh niên.

Thời gian qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, các cơ quan đơn vị; từ đó tạo thêm nhiều động lực động viên thế hệ trẻ giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, tinh thần xung kích, tình nguyện, khát vọng được cống hiến. Tinh thần ấy được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, lan tỏa rộng khắp trong các đối tượng thanh niên, tạo được niềm tin của xã hội vào thế hệ trẻ trong việc tham gia phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2024 được triển khai theo các nhóm đối tượng thanh niên với 1 chương trình và 4 chiến dịch nhánh gồm: Chương trình “Tiếp sức mùa thi”, Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh”, Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ”, Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” và Chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” diễn ra từ tháng 4 đến hết tháng 8, với phương châm rộng khắp - an toàn - hiệu quả - bền vững.

Trong Chiến dịch, tuổi trẻ Nghệ An đề ra 13 chỉ tiêu trọng tâm. Trong đó xác định rõ các công trình, phần việc cụ thể gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của mỗi địa phương, đơn vị. Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè là môi trường thực tiễn sinh động để các bạn đoàn viên, thanh niên thể hiện sức trẻ, rèn luyện, khát vọng cống hiến; đồng thời đây cũng là thời điểm để tuổi trẻ Nghệ An ra quân thực hiện những phần việc, công trình thanh niên thiết thực hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ 7 và Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2024-2029.

Để thực hiện thành công chiến dịch, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo thành lập các đội hình tình nguyện gắn với các nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng địa phương đơn vị; tập trung vào các địa bàn vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, các xã xây dựng Nông thôn mới, các làng thanh niên lập nghiệp. Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương “3 liên kết” của T.Ư Đoàn gồm: liên kết lực lượng, liên kết địa bàn và liên kết cộng đồng. Bên cạnh đó tổ chức đồng loạt các Ngày cao điểm tới các cơ sở Đoàn, Hội.

Phát biểu tại buổi lễ, chị Nguyễn Thị Phương Thúy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Nghệ An đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội cùng toàn thể đoàn viên thanh niên cần xác định đối tượng, lựa chọn nội dung triển khai có trọng tâm, trọng điểm, gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng địa phương, đơn vị. Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, đi đầu của đội ngũ cán bộ đoàn các cấp của tỉnh trong tiên phong chuyển đổi số và nâng cao năng lực số; các hoạt động tình nguyện cần được chú trọng đầu tư để nâng cao tính chuyên nghiệp, bài bản, hiệu quả cao. Bên cạnh đó cần phối hợp với địa phương, các đơn vị chức năng, tổ chức xã hội, doanh nghiệp tạo cơ chế, chính sách, nguồn lực xã hội hóa để triển khai có hiệu quả các nội dung trọng tâm của Chiến dịch.

Nhiều phần quà ý nghĩa đến với bà con huyện miền núi

Nhằm chung tay với các cấp, các ngành trong công cuộc xoá đói, giảm nghèo qua đó thực hiện có hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ An, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hỗ trợ huyện Con Cuông và huyện Tương Dương 2 mô hình sinh kế với tổng trị giá 2 tỷ đồng.

Để đồng hành với các em học sinh khó khăn đồng bào Đan Lai tại xã Châu Khê tiếp tục cố gắng vươn lên trong cuộc sống, Ban tổ chức đã trao tặng 50 suất học bổng trị giá 500.000 đồng mỗi suất và 50 túi thuốc cho các em học sinh với tổng trị giá 50.000.000 đồng; trao tặng 20 túi an sinh cho 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Châu Khê; trao tặng 50 lá cờ Hội Liên hiệp thanh niên cho các cơ sở Hội trên địa bàn huyện Con Cuông.

Nhân dịp chương trình, Ban Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An đã trao tặng 20 bình chữa cháy cho các hộ gia đình tại xã Châu Khê. Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh trao tặng 1 công trình “vườn ươm thanh niên”, Đoàn cơ sở Agribank Chi nhánh Tây Nghệ An trao tặng 1 công trình “Sân chơi thiếu nhi” cho đoàn viên, thanh niên xã Châu Khê. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Trung tâm Hỗ trợ và phát triển thanh niên tỉnh, Đoàn trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc trao tặng 1 công trình “Thắp sáng đường quê” cho xã Yên Tĩnh (huyện Tương Dương). Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nghệ An trao tặng 100 suất quà cho người dân xã Châu Khê.

Đồng hành với tuổi trẻ tỉnh Nghệ An trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2024, Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á trao tặng 300 két nước để tổ chức các hoạt động xuyên suốt chiến dịch.

Sau khi diễn ra Lễ ra quân, Ban tổ chức đã đồng loạt triển khai các hoạt động hưởng ứng: