Nhiều doanh nghiệp hứng thú với đặc sản mang hương vị núi rừng, miền biển xứ Nghệ

TPO - Nhiều sản vật OCOP là đặc sản của Nghệ An được nhiều doanh nghiệp Hà Nội quan tâm, tìm cơ hội đầu tư phát triển thị trường.

Từ ngày 27-29/10, tại thành phố Vinh (Nghệ An) đã diễn ra chương trình liên kết, xúc tiến đầu tư, thương mại - du lịch Hà Nội - Nghệ An năm 2023. Đây là sự kiện thể hiện việc hợp tác sâu rộng trên 3 lĩnh vực đầu tư, thương mại và du lịch, trên tinh thần gắn kết đặc biệt giữa Thành phố Hà Nội với Tỉnh Nghệ An. Đồng thời cụ thể hóa nội dung hợp tác, phát triển giữa Tỉnh Nghệ An và Thành phố Hà Nội, được ký kết từ năm 2019.

Tham gia chương trình có hơn 100 doanh nghiệp của hai địa phương trên địa bàn Nghệ An và Hà Nội với nhiều hoạt động phong phú như: trao đổi thông tin - kinh nghiệm, giới thiệu sản phẩm, ký kết hợp tác kinh doanh, tìm cơ hội đầu tư, liên kết phân phối sản phẩm giữa các doanh nghiệp, tìm kiếm và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực v.v…

Chia sẻ tại chương trình, Tiến sĩ Mạc Quốc Anh - Tổng thư ký Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội cho biết, bản thân ông cũng như rất nhiều doanh nhân đại diện cho các doanh nghiệp đến từ Hà Nội trong đoàn Canaval đã khảo sát môi trường đầu tư tại Nghệ An.

Qua khảo sát, bản thân ông và các doanh nhân rất ấn tượng với nhiều sản vật OCOP là đặc sản mang hương vị đặc trưng của núi rừng và miền biển xứ Nghệ như: trà sen, các sản phẩm sấy từ sen, trà hoa vàng Quế Phong, nước mắm Cửa Hội, giò me Nam Nghĩa, bò giàng Kỳ Sơn v.v…

Cũng theo ông Mạc Quốc Anh, tỉnh Nghệ An có lợi thế diện tích rộng lớn, dân số đông, tài nguyên thiên nhiên phong phú, nguồn nhân lực dồi dào… đó là những tiềm năng rất lớn hấp dẫn các doanh nghiệp Hà Nội tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Thông qua chương trình liên kết, xúc tiến đầu tư, thương mại - du lịch Hà Nội - Nghệ An năm 2023, rất nhiều doanh nghiệp của Hà Nội, Nghệ An đã ký kết các văn bản hợp tác liên kết đầu tư và phân phối sản phẩm. Một số doanh nghiệp Hà Nội sẽ đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất tại Nghệ An trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Nghệ An - Hà Nội 2023 đã diễn ra Hội chợ thương mại với 60 gian hàng. Hội chợ đã giới thiệu hơn 1.000 sản phẩm tiêu biểu, phong phú đến từ thành phố Hà Nội, tỉnh Nghệ An và các tỉnh, thành phía Bắc, khu vực Bắc Trung Bộ.

Hội chợ đã thu hút đông đảo người tiêu dùng và du khách tham quan, tiếp cận những sản phẩm, dịch vụ có chất lượng, đáp ứng nhu cầu của người dân, kích cầu tiêu dùng nội địa góp phần thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Hội chợ đồng thời góp phần hỗ trợ doanh nghiệp của các địa phương trao đổi kinh nghiệm, quảng bá thương hiệu, tìm hiểu cơ hội đầu tư, mở rộng hệ thống phân phối, thị trường tiêu thụ sản phẩm rộng lớn (thành phố Hà Nội có 8,5 triệu dân, tỉnh Nghệ An hơn 3,4 triệu dân).

Với mong muốn sẽ trở thành sự kiện xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thường niên được đông đảo các nhà đầu tư, doanh nghiệp đón nhận, thời gian qua lãnh đạo tỉnh Nghệ An, thành phố Hà Nội luôn nỗ lực phối hợp, tìm kiếm các giải pháp, tăng cường kết nối, hợp tác đầu tư để trở thành cầu nối giao thương, quảng bá giới thiệu tiềm năng, lợi thế, các đặc sản, sản phẩm OCOP, làng nghề của hai địa phương và các tỉnh, thành.