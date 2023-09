Nhiều công ty bị dừng giao dịch BĐS liên quan bà Vũ Thị Thúy

TPO - Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai các tỉnh/thành phố rà soát và tạm dừng giao dịch các bất động sản của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 và 4 công ty bất động sản khác cùng 8 cá nhân do liên quan đến bà Vũ Thị Thuý, CEO Công ty BĐS Nhật Nam.

Công an TP Hà Nội có văn bản gửi Văn phòng đăng ký đất đai các tỉnh/thành phố liên quan đến vụ án của bà Vũ Thị Thuý, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam (Công ty BĐS Nhật Nam).

Văn bản nêu rõ, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang điều tra xác minh vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua huy động vốn của Công ty BĐS Nhật Nam có Tổng giám đốc là Vũ Thị Thuý.

Theo đó, để phục vụ quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai các tỉnh/thành phố rà soát và tạm dừng giao dịch các bất động sản đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 5 pháp nhân và 8 cá nhân.

Cụ thể, 5 pháp nhân gồm: Công ty BĐS Nhật Nam; Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Nhật Nam Sơn Tây; Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam; Công ty Cổ phần Sông Đà Invest; Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01.

Cơ quan CSĐT cũng đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai thông báo kết quả rà soát và thực hiện ngay việc tạm dừng biến động bất động sản của các tổ chức, cá nhân nêu trong văn bản cho đến khi có thông báo mới.

Như Tiền Phong thông tin, liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty BĐS Nhật Nam”, căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 8/9, Công an TP Hà Nội thông tin, Cơ CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Vũ Thị Thúy - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty BĐS Nhật Nam.

Quá trình điều tra, bước đầu xác định, bà Vũ Thị Thúy đã đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về các dự án, cam kết trả lãi suất từ 34-46% để người dân tin tưởng nộp tiền vào Công ty dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh rồi lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước.

Với thủ đoạn trên, Vũ Thị Thúy đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng hơn 10.000 cá nhân với tổng số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.