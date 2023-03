Nhiều công trình, hoạt động thiết thực của tuổi trẻ TPHCM hưởng ứng ngày hội nông thôn mới

TPO - Trong khuôn khổ Tháng Thanh niên năm 2023 với chủ đề: “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”, ngày 12/3 tại Nhà Thiếu nhi huyện Củ Chi đã diễn ra Lễ Khai mạc Ngày hoạt động cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2023.

Ngày hoạt động cao điểm được Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM xác lập nhiều chỉ tiêu, công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa, góp phần tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 tại các huyện trên địa bàn TPHCM, trong đó, huyện Củ Chi được chọn là đơn vị điểm thực hiện "Ngày hội nông thôn mới”.

Tại lễ khai mạc, Huyện Đoàn Củ Chi thực hiện ký kết các nội dung phối hợp tham gia xây dựng nông thôn mới với Trung Đoàn 1, Trung Đoàn 2, Sư Đoàn 9 và Đoàn Học viện Cán bộ TPHCM.

Huyện Đoàn Củ Chi tiếp nhận các công trình, nguồn lực hỗ trợ của các đơn vị trong tham gia xây dựng nông thôn mới.

Trong khuôn khổ chương trình, Huyện Đoàn Củ Chi tổ chức tuyên dương 10 gương “Thanh niên làm kinh tế tiêu biểu” Huyện Củ Chi năm 2023.

Sau lễ khai mạc, chương trình diễn ra nhiều hoạt động hưởng ứng sôi nổi như: Khánh thành Công trình không gian tập thể dục ngoài trời và Không gian kết nối nông sản, sản phẩm OCOP tại Nhà Thiếu nhi huyện Củ Chi; thăm và tặng quà 2 gia đình chính sách của Thành phố trên địa bàn huyện; khánh thành công trình lắp đặt hệ thống chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời; trồng cây, phủ xanh tuyến hẻm.

Tại huyện Cần Giờ cũng đồng thời diễn ra lễ khai mạc và nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày hoạt động cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2023, gồm: bê tông chuyển hoá điểm có nguy cơ ô nhiễm, ngập úng; sơn vẽ tường và trang bị 200 bóng đèn thắp sáng tuyến hẻm, đường nông thôn; thực hiện công trình “Thắp sáng tuyến hẻm” và trao tặng cờ Tổ quốc cho người dân; tập huấn các chuyên đề chuyển đổi số, chuyển giao kỹ thuật nuôi cua; trao tặng 10 suất học bổng, 20 balo và 1.000 tập trắng cùng dụng cụ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn...

Tại huyện Bình Chánh, ngày hoạt động cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2023 cũng được diễn ra với các hoạt động: sửa chữa Trung tâm Học tập cộng đồng; trao tủ sách thiếu nhi, 1.000 tập trắng, 15 phần quà cho đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, trồng mới 50 cây tường vi, trao 100 lá cờ Tổ quốc và 15 bánh xe ô tô; tập huấn chuyên đề “Mỗi xã một sản phẩm OCOP” và “Thanh niên khởi nghiệp trong thời đại công nghệ số” cho hơn 150 đoàn viên, thanh niên...

Nhiều hoạt động “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” diễn ra, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia tại huyện Hóc Môn như: Trao tặng công trình lắp đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời cho 3 tuyến hẻm, sửa chữa hệ thống điện hư hỏng, mất an toàn, thay thế các thiết bị tiết kiệm, an toàn điện cho 20 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 5 phần quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và 20 phần quà cho các thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức 10 đợt tuyên truyền kiến thức sử dụng điện an toàn và tiết kiệm điện cho các em học sinh...

Tại Huyện Nhà Bè, chương trình đã trao tặng học bổng bảo trợ học tập dành tặng 39 em thiếu nhi có người thân qua đời vì dịch bệnh COVID-19; tổ chức khám bệnh, khám mắt và phát thuốc miễn phí; ra mắt tuyến hẻm “An toàn - Sạch đẹp - Văn minh - Nghĩa tình”; tổ chức sơn mới 2 căn nhà cho gia đình khó khăn trên địa bàn xã Phước Lộc; tổ chức vận động xây dựng Khu dân cư "sạch đẹp - an toàn - nghĩa tình"; tổ chức tuyên truyền về an ninh trật tự, phòng chống tội phạm ma túy và tín dụng đen; thăm và tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng...