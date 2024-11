Nhiều cơ sở kinh doanh karaoke bị xử phạt nặng

TPO - Mặc dù chưa có giấy chứng nhận, chưa được thẩm duyệt hệ thống phòng cháy chữa cháy nhưng cơ sở kinh doanh karaoke Tài Hường và Hùng Lương vẫn đưa vào kinh doanh.

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định xử phạt 2 cơ sở kinh doanh karaoke vì vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy với tổng số tiền hơn 135 triệu đồng.

Cụ thể, ông Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nghệ An vừa ký quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Hùng Lương (số 17, đường Nguyễn Văn Cừ, TP. Vinh, Nghệ An) vì vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Cụ thể, Công ty Hùng Lương đã đưa cơ sở kinh doanh Karaoke Hùng Lương vào hoạt động mà không có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy. Công ty TNHH Hùng Lương bị xử phạt 90 triệu đồng. Ngoài ra, cơ sở kinh doanh còn buộc phải thực hiện việc thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Tại Quyết định số 175 do ông Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký cũng xử phạt hộ kinh doanh karaoke Tài Hường (địa chỉ tại số 21, đường Nguyễn Văn Cừ, TP. Vinh, Nghệ An) vì đã đưa cơ sở vào hoạt động mà không có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy.

Hộ kinh doanh karaoke Tài Hường bị phạt 45 triệu đồng và buộc phải thực hiện thẩm duyệt, nghiệm thu các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các tổ chức, hộ kinh doanh vi phạm trên phải nộp đủ tiền phạt vào Kho bạc Nhà nước Nghệ An trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận quyết định. Nếu không tự nguyện chấp hành, các đơn vị sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, Công an tỉnh Nghệ An có trách nhiệm bàn giao quyết định xử phạt, giám sát việc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả; chỉ đạo việc tạm đình chỉ hoạt động của các cơ sở vi phạm nhằm đảm bảo thực hiện Quyết định theo đúng quy định pháp luật.