Bộ Công an tổng kiểm tra phòng cháy, chữa cháy trên toàn quốc

TPO - Sau loạt vụ cháy làm chết người, Bộ Công an triển khai kế hoạch kiểm tra 100% các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy. Thứ trưởng Nguyễn Văn Long yêu cầu các địa phương làm nghiêm, tuyệt đối không được bỏ qua lỗi vi phạm hoặc chuyển lỗi nặng thành lỗi nhẹ.

Ngày 11/10, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến đến Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để triển khai Kế hoạch số 513 về tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) trên phạm vi toàn quốc.

Kế hoạch số 513 có mục đích nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC & CNCH nhằm ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết người do nguyên nhân chủ quan.

Kế hoạch cũng nhằm chấm dứt ngay tình trạng cơ sở không đủ điều kiện an toàn về PCCC & CNCH, chưa được thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC nhưng vẫn hoạt động; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự hoặc cơ sở không đủ điều điều kiện nhưng vẫn được thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu, công an các đơn vị, địa phương phải kiểm tra toàn diện 100% các cơ sở thuộc diện quản lý PCCC. Tất cả những tồn tại, vi phạm về PCCC & CNCH phải được kiến nghị và bắt buộc khắc phục theo hướng “rõ trách nhiệm, đúng thẩm quyền”.

Sau kiểm tra phải tổ chức giám sát chặt chẽ, kiên quyết không để các cơ sở vi phạm về PCCC & CNCH, có nguy cơ cháy, nổ cao hoạt động. "Việc xử phạt phải được thực hiện triệt để, tuyệt đối không được bỏ qua lỗi vi phạm hoặc chuyển lỗi nặng thành lỗi nhẹ” - Thiếu tướng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu phải rà soát, kiểm tra kết hợp tuyên truyền nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa cháy, nổ, rà soát đến đâu hoàn thiện phương án chữa cháy, CNCH đến đấy, để đảm bảo chủ động trong mọi tình huống cháy nổ có thể xảy ra.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long cũng đề nghị các UBND cấp tỉnh sẽ phối hợp với Bộ Công an để thực hiện tốt nhiệm vụ về tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC & CNCH, khắc phục những tồn tại, thiếu sót giảm thiểu các nguy cơ cháy, nổ…