Nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm nồng độ cồn ở Lạng Sơn

TPO - Trong vòng một tháng, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lạng Sơn ra quân thực hiện kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến lưu thông trên địa bàn, qua đó phát hiện gần 1.500 trường hợp vi phạm, trong đó có 88 trường hợp là cán bộ công chức, đảng viên.

Theo báo cáo của Phòng CSGT Công an Lạng Sơn; từ ngày 15/9 đến ngày 17/10, lực lượng chức năng địa phương đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với gần 30.000 lượt người điều khiển phương tiện, trong đó đã phát hiện, xử lý 1.408 trường hợp vi phạm, tổng số tiền phạt trên 6 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 1.068 trường hợp. Khi phát hiện các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, ngoài xử phạt vi phạm hành chính, lực lượng CSGT đã phối hợp với Công an các huyện, thành phố tiến hành xác minh, gửi thông báo về nơi cư trú đối với 1.038 trường hợp; đã nhận được phản hồi 497 trường hợp, trong đó có 88 trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên vi phạm. Sau đó, Công an Lạng Sơn cũng đã gửi thông báo để các cơ quan, đơn vị có trường hợp vi phạm về nồng độ cồn biết và có hình thức xử lý theo quy định.

Thượng tá Đặng Thái Thành - Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: Thực hiện kiểm tra chuyên đề xử lý vi phạm về người điều khiển giao thông đường bộ mà trong cơ thể có nồng độ cồn, lực lượng công an tổ chức các ca tuần tra, kiểm soát cả ban ngày và buổi tối. Tất cả người điều khiển phương tiện ô tô, xe máy lưu thông trên các tuyến đường có tổ chuyên đề làm việc (kể cả đối với xe ô tô biển số nền màu xanh và màu đỏ) đều được tiến hành kiểm tra nồng độ cồn.

Trong thời gian tới, phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục chủ trì, phối hợp tăng cường tổ chức các ca kiểm tra chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn và các hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Cách xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ nhằm thay đổi nhận thức của mọi người, hình thành thói quen và xây dựng văn hóa giao thông - đã uống rượu bia thì không lái xe.