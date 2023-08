Khởi tố đối tượng say rượu lăng mạ công an, xé niêm phong phương tiện

TPO - Ngày 29/8, Công an huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối tượng say rượu, chống đối người thi hành công vụ khi tham gia giao thông.

Trước đó, khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông tại km 38+350 đường tỉnh 234 thuộc khu Thống Nhất 2, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng; tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông – trật tự Công an huyện Chi Lăng phát hiện ông Hoàng Văn Du (SN 1977), trú tại khu Hữu Nghị, thị trấn Đồng Mỏ điều khiển xe mô tô BKS 12X1 – 206.15 không đội mũ bảo hiểm. Khi kiểm tra nồng độ cồn cho ra kết quả 0,737 mg/ lít khí thở. Trong khi lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ, niêm phong phương tiện thì Hoàng Văn Du đã có những lời lăng mạ và thách thức. Đối tượng dùng tay níu giữ, kéo xe mô tô, xé giấy niêm phong khi tổ công tác đang tiến hành đưa xe mô tô lên xe chuyên dụng để di chuyển về nơi tạm giữ. Trước hành động chống đối kể trên, lực lượng chức năng đã khống chế và đưa Du về cơ quan trụ sở công an để xử lý theo quy định và tiến hành khởi tố bị can Hoàng Văn Du về hành vi chống người thi hành công vụ. Nguyễn Duy Chiến