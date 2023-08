Công an Hà Nội tiếp nhận nhiều tin báo vi phạm giao thông từ người dân phản ánh

TPO - Trong những ngày đầu triển khai tiếp nhận thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông qua trang Zalo “Phòng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội”, Công an thành phố đã được người dân gửi nhiều thông tin hình ảnh, clip về các phương tiện vi phạm giao thông.

Theo ghi nhận của phóng viên, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã triển khai tiếp nhận thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông qua trang Zalo “Phòng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội” và đường dây nóng.

Hằng ngày, tại trụ sở Phòng CSGT công an thành phố sẽ có các cán bộ, chiến sĩ tiếp nhận thông tin từ người dân gửi đến để xác minh, làm việc với chủ phương tiện để xử lý vi phạm nếu đủ căn cứ.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, vừa qua, Công an TP Hà Nội đã phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông và có thể gửi vào trang Zalo cũng như các trang web của công an thành phố để lực lượng chức năng thực hiện các biện pháp xác minh, xử lý nhằm nâng cao việc chấp hành bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.

“Việc tố giác các hành vi vi phạm giao thông có ý nghĩa rất quan trọng trong việc nâng cao ý thức tự giác chấp hành giao thông, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh”- Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky chia sẻ và mong muốn người tham gia giao thông trên địa bàn Thủ đô tích cực phối hợp với cơ quan chức năng.

Phó giám đốc Công an TP Hà Nội nói thêm, hiện nay đơn vị đã đưa ra các dấu hiệu của hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông để người dân dễ nhận biết và ghi hình hoặc cung cấp trực tiếp để cơ quan chức năng xác minh, xử lý ngay.

Còn theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, ngay từ những ngày đầu đưa vào hoạt động, trang Zalo và số điện thoại đường dây nóng của đơn vị tiếp nhận từ 15-20 thông tin phản ánh của người dân.

“Lực lượng chức năng sau khi tiếp nhận sẽ kiểm tra, xác minh, xử lý đúng với lỗi, hành vi vi phạm theo Luật giao thông đường bộ và trả lời cho người cung cấp thông tin biết. Đồng thời đảm bảo bí mật của người cung cấp thông tin như không tiết lộ danh tính và nhận được phản hồi từ lực lượng chức năng” - lãnh đạo Phòng CSGT Hà Nội cho biết.

Cơ quan chức năng cũng lưu ý, khi gửi thông tin phản ánh, người dân nên để lại thông tin cho cán bộ, chiến sĩ tiếp nhận để liên lạc, trao đổi lại nhằm thuận tiện trong quá trình xử lý các hành vi vi phạm.

Trước đó, ngày 10/8, Công an TP Hà Nội công khai trang Zalo “Phòng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội” và số điện thoại đường dây nóng 0243.942.4451 phản ánh các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Cơ quan công an đề nghị người dân chủ động tích cực cung cấp các thông tin, hình ảnh, video phản ánh các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông là tác nhân gây hư hại hạ tầng giao thông, ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ gây ùn tắc, tai nạn giao thông.

Cụ thể là các hành vi vi phạm như: xe ô tô chở quá số người quy định; xe ô tô tải chở quá khổ, quá tải, “cơi nới” thành thùng, chở vật liệu để rơi vãi; xe ô tô đi vào đường cấm, đi ngược chiều, đi vào làn khẩn cấp trên đường cao tốc.