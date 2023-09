Tuổi trẻ Nghệ An, Quảng Trị tham gia ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông

TPO - Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” của tuổi trẻ Nghệ An, Quảng Trị được tổ chức nhằm hưởng ứng tháng cao điểm bảo đảm an toàn giao thông năm 2023. Các hoạt động này thể hiện sự quyết tâm trong việc góp phần chung tay giảm thiểu tai nạn giao thông.

Ngày 30/9, tại Trường THPT Nghi Lộc 5 (huyện Nghi Lộc, Nghệ An), Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An đã tổ chức Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”. Ngày hội được tổ chức với sự tham gia của hơn 1.200 thanh thiếu nhi, học sinh trên địa bàn.

Trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An luôn xác định các hoạt động của Đoàn tham gia tuyên truyền và giữ gìn trật tự an toàn giao thông là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức; đa dạng các sản phẩm truyền thông về các hành vi bị cấm khi tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Thanh niên với văn hoá giao thông”; Phát huy vai trò của các mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, “Bến đò ngang an toàn”; “Điểm giao cắt đường bộ - đường sắt an toàn”; tuyên dương các điển hình thanh niên có thành tích trong tham gia bảo đảm an toàn giao thông.

Với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, Tỉnh Đoàn Nghệ An xác định mục tiêu cốt lõi là xây dựng tinh thần, nếp sống thượng tôn pháp luật từ sự tự giác, ý thức, và hành động của mỗi người. Đặc biệt là bắt đầu từ mỗi đoàn viên, thanh niên trong đó có các bạn học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã tổ chức gần 150 hoạt động tuyên truyền, 20 hội thi, cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật an toàn giao thông; làm mới và duy trì 45 tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh, bàn giao 14 công trình cảnh báo an toàn giao thông và tai nạn thương tích tự động bằng năng lượng mặt trời.

Phát biểu tại Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An Nguyễn Thị Phương Thúy mong muốn lực lượng đoàn viên, thanh niên luôn phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong thực hiện pháp luật về an toàn giao thông. Bởi đây chính là lực lượng quan trọng để lan tỏa thông điệp “Thượng tôn pháp luật để xây dựng Văn hóa giao thông an toàn”.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của đoàn viên thanh niên; tích cực chuyển đổi số trong triển khai các hoạt động, nhân rộng các mô hình, điển hình, đội hình tiêu biểu tham gia có hiệu quả Cuộc vận động “Thanh thiếu nhi với văn hoá giao thông”.

Nhân dịp ngày hội, Tỉnh Đoàn Nghệ An, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã trao tặng Trường THPT Nghi Lộc 5 hai máy in trị giá 8 triệu đồng, 3 tủ đựng sách trị giá 5 triệu đồng, 16 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Khám và cấp kính mắt miễn phí cho học sinh Trường THPT Nghi Lộc 5; Thăm, tặng quà gia đình nạn nhân bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông.

Cũng trong dịp này, Tỉnh Đoàn Nghệ An đã khen thưởng cho 15 em thiếu nhi đạt giải cuộc thi vẽ tranh cổ động “Chúng em với an toàn giao thông”.

Kết thúc ngày hội đã diễn ra nhiều hoạt động hưởng ứng, thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia như: Hội thi truyền thông “Thượng tôn pháp luật để đảm bảo An toàn giao thông an toàn”; Triển lãm tranh cổ động “Chúng em với An toàn giao thông”; Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông; Team building “Cuộc đua kỳ thú”; Hội thi Rung Chuông vàng “Học sinh với văn hóa giao thông” năm 2023; Thăm tuyến đường Xanh - Sạch - Đẹp…

Ngoài huyện Nghi Lộc, ngày hội “Thanh thiếu nhi với văn hoá giao thông” năm 2023, được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức tại 3 huyện Thanh Chương, Quỳnh Lưu, Diễn Châu. Các hoạt động này đã thể hiện sự quyết tâm trong việc góp phần chung tay giảm thiểu tai nạn giao thông.

Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông ở Quảng Trị

Ngày 30/9, tại Công viên Fidel ở thành phố Đông Hà, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp tổ chức Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông.

Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LTHN Việt Nam Nguyễn Kim Quy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến; Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Trị Trần Thị Thu, và hơn 1.500 đoàn viên, thanh niên tham dự Ngày hội.

Phát biểu tại Ngày hội, Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LTHN Việt Nam Nguyễn Kim Quy, nhấn mạnh: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn xác định các hoạt động của Đoàn tham gia tuyên truyền và giữ gìn trật tự an toàn giao thông là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Trong đó đập trung vào tuyên truyền việc thực hiện các chính sách, pháp luật về An toàn giao thông, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho thanh thiếu niên; Triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Thanh niên với văn hoá giao thông” trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi; Phát huy vai trò của các mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, “Bến đò ngang an toàn”; “Điểm giao cắt đường bộ - đường sắt an toàn”; Triển khai các đội, nhóm thanh niên tham gia điều tiết, giữ gìn trật tự giao thông; đặc biệt triển khai năm “Tuổi trẻ tiên phong với chuyển đổi số”, trong năm 2023 này các cấp bộ Đoàn, Hội sẽ đẩy mạnh việc áp dụng chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền về an toàn giao thông, như tổ chức Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông bằng hình thức trắc nghiệm trên nền tảng “Ứng dụng thanh niên Việt Nam”; xây dựng các clip ngắn, inforgraphic về việc tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông và đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội như Youtube, Tiktok, Facebook; Xây dựng mô hình “Camera an toàn giao thông” nhằm ghi lại những hình ảnh, văn hóa giao thông đẹp để tạo sự lan tỏa tích cực trong thanh niên và xã hội, đối với những hình ảnh vi phạm sẽ chuyển cho cảnh sát giao thông để kịp thời có biện pháp phê bình, xử lý...

“Tại Ngày hội hôm nay, tôi mong rằng, mỗi bạn đoàn viên, thanh niên, hãy tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” bằng những việc làm cụ thể, tự giác chấp hành pháp luật giao thông, ứng xử thân thiện khi tham gia giao thông, nhường chỗ ngồi cho người tàn tật, người già, phụ nữ có thai và trẻ em trên các phương tiện giao thông công cộng; hạn chế dùng còi chỗ đông người, không tham gia đua xe trái phép và không điều khiển phương tiện sau khi đã uống rượu, bia; nghiêm chỉnh đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông, tất cả những điều này sẽ góp phần giúp các bạn trẻ tham gia giao thông văn minh an toàn, bởi đằng sau tay lái của các bạn là cả một gia đình thân yêu luôn chờ đón bạn”, anh Nguyễn Kim Quy nói.

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến, chia sẻ: Thói quen ứng xử có văn hóa, đúng pháp luật khi tham gia giao thông không chỉ giúp giảm tai nạn mà còn góp phần xây dựng văn hóa, ứng xử văn minh nơi công cộng. Việc xây dựng văn hóa giao thông trước mắt sẽ có tác dụng hạn chế ùn tắc, tai nạn giao thông trong điều kiện hạ tầng giao thông chưa đáp ứng sự phát triển kinh tế - xã hội. Về lâu dài, việc tuân thủ pháp luật về giao thông trong người dân sẽ góp phần tạo ra môi trường giao thông an toàn và văn minh hơn. Trong đó, những người trẻ đóng một vai trò hết sức quan trọng.

"Đối với tổ chức Đoàn, thời gian qua, việc tăng cường tổ chức các hoạt động Đoàn tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên về tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn giao thông; góp phần giảm tỉ lệ tử vong do tai nạn giao thông trong thanh thiếu niên. Đây là những tiền đề quan trọng để các cấp bộ Đoàn, Hội đẩy mạnh các hoạt động tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, thu hút được sự tham gia của đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên; tạo một bước chuyển lớn trong các hoạt động của Đoàn, Hội và tuổi trẻ trong việc tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông góp phần làm giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương”, ông Tiến nói.

Tại ngày hội, 20 học sinh các cấp có thân nhân bị tai nạn giao thông có hoàn cảnh gia đình khó khăn được Ban tổ chức trao quà nhằm động viên các em vươn lên trong học tập. Đồng thời diễn ra các hoạt động: Ra mắt Đội phản ứng nhanh an toàn giao thông và Đội hình camera 360 an toàn giao thông của đoàn viên, thanh niên; trò chơi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ; hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID tích hợp thông tin giấy phép lái xe; vẽ tranh với chủ đề “Chúng em với văn hóa giao thông”; diễn đàn “An toàn giao thông, hành động của thanh niên” và thăm các nạn nhân bị tai nạn giao thông tại thành phố Đông Hà.

Sự kiện này diễn ra nhằm phát huy vai trò xung kích, trách nhiệm của tổ chức đoàn hưởng ứng chủ đề An toàn giao thông năm 2023: “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn” và Tháng cao điểm an toàn giao thông.

Qua đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”; tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tạo sự chuyển biến rõ nét về hành vi trong quá trình tham gia giao thông của đông đảo đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn giao thông và trực tiếp tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.