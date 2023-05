Nhân viên vệ sinh trộm hơn 1 tỷ đồng của tiệm vàng ở TPHCM

TPO - Cần tiền tiêu xài, người phụ nữ 37 tuổi lợi dụng sơ hở của tiệm vàng, trộm số vàng trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 23/5, Công an quận 5 (TPHCM) đang tạm giữ Nguyễn Thị Mộng Ly (37 tuổi, quê Bến Tre) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, chiều 11/5, ông B.Q.T, chủ tiệm vàng trên đường Nghĩa Thục (phường 5, quận 5) đến công an phường trình báo về việc bị mất trộm 3 gói hàng có chứa vàng gồm dây chuyền (vàng 24K), mặt dây chuyền (vàng 18K), dây chuyền và móc khóa (vàng 14K). Tổng trị giá khoảng 1,1 tỷ đồng.

Nhận tin báo, Công an quận 5 đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự, Đội Điều tra tổng hợp phối hợp Công an phường 5 khẩn trương xác minh, truy bắt đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định đối tượng nghi vấn là Ly nên xuống nơi ở tại tỉnh Bến Tre để mời làm việc. Tuy nhiên, Ly không hợp tác, viện lý do bị bệnh tim, ngất xỉu nhằm né tránh làm việc với cơ quan công an.

Sau khi đưa vào bệnh viện, vừa giám sát, vừa thuyết phục, Ly đã khai nhận hành vi trộm cắp số vàng trên.

Theo đó, khoảng tháng 2, Ly được nhận vào làm việc (không có hợp đồng lao động) tại tiệm vàng với công việc dọn dẹp vệ sinh, giặt quần áo cho gia đình ông T.

Cuối tháng 4, do cần tiền tiêu xài nên Ly lợi dụng sơ hở của nhân viên để trộm vàng trên vào ngày 29/4. Sau khi trộm được tài sản, Ly tự ý nghỉ việc, bỏ về quê.

Công an đã thu hồi được số vàng mà Ly trộm cắp và đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.