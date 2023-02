Nữ giúp việc trộm 47 lượng vàng khi chủ nhà về quê

TPO - Sau khi về quê và quay trở lại TPHCM, bà C. phát hiện bị mất 47 lượng vàng SJC trị giá gần 3 tỷ đồng nên đã trình báo cơ quan Công an. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định thủ phạm gây ra vụ trộm là người giúp việc của gia đình bà C.

Ngày 17/2, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an TP Thủ Đức bắt giữ nghi phạm gây ra vụ trộm 47 lượng vàng. Trước đó, bà P.T.C (cư ngụ tại chung cư Lexington, thuộc phường An Phú, TP Thủ Đức) đến cơ quan Công an trình báo về việc bị mất trộm số lượng lớn vàng với giá trị gần 3 tỷ đồng. Theo bà C, ngày 25/1, bà cùng người thân về quê ở tỉnh Thừa Thiên - Huế và giao nhà cho người giúp việc là Nguyễn Thị Phân (51 tuổi, quê An Giang) trông coi. Trong quá trình bà C. đang ở quê thì nhận được cuộc gọi thông báo nghỉ việc từ phía bà Phân. Sáng 3/2, sau khi trở về nhà ở TPHCM, bà C. phát hiện 47 lượng vàng (trị giá gần 3 tỷ đồng) cất trong túi nylon màu trắng để trong tủ gỗ đã bị mất. Tiếp nhận tin báo, Công an TP Thủ Đức phối hợp cùng PC02 Công an TPHCM vào cuộc truy xét và xác định nữ giúp việc là đối tượng tình nghi gây ra vụ trộm. Ngày 6/2, trinh sát phát hiện bà Phân đang lẩn trốn tại một khách sạn ở tỉnh Tiền Giang nên tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan Công an, bà Phân đã thừa nhận bản thân thực hiện hành vi trộm cắp 47 lượng vàng nói trên. Người phụ nữ này cho biết bản thân vay mượn tiền ở quê nên túng thiếu và đã "làm liều". Hiện tại, cơ quan chức năng đã thu hồi 43 lượng vàng SJC và gần 52 triệu đồng là tang vật của vụ án. Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.