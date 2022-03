Nhan sắc 2 nữ chính 'Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý' 2022 bị chê

TPO - Cư dân mạng cho rằng từ nhan sắc cho đến tạo hình của hai diễn viên nữ "Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý 2022" đều thua xa Huỳnh Dịch, Lý Giai Lân.

Weibo rầm rộ chia sẻ những hình ảnh được cho là phiên bản remake của bộ phim truyền hình kinh điển Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý. Rất nhiều ý kiến chê bai từ cư dân mạng khi thấy tạo hình của hai diễn viên mới.

Được biết, đây là phân cảnh rước dâu, khi hai nữ chính cùng trú mưa trong một ngôi chùa. Sự việc này đã dẫn tới việc lên nhầm kiệu hoa, hai thân phận được tráo đổi cho nhau.

Đa phần các bình luận đều cho rằng trang phục của các diễn viên quá cũ kỹ, không đẹp mắt, nhìn trông giống như đồ đi thuê diễn của học sinh. Nhất là ngoại hình của hai diễn viên nữ kém sắc so với Huỳnh Dịch, Lý Giai Lân (hiện nay cô dùng nghệ danh Tiểu Lý Lâm) bản gốc.

“Trang phục xấu, diễn viên thì tất nhiên cũng không bằng bản cũ rồi”, “Nhan sắc của 2 tân nương bản cũ quá là cực phẩm rồi, muốn đọ lại là phải ăn được 2 chị đã”, “Màu sắc bộ đồ nhìn xấu lắm, cái màu giống mấy bộ đồ học sinh thuê diễn kịch quá trời”, “Phim cũ mọi thứ y xì nhau, khác mỗi cái khăn che. Bà mối cũng phải nhìn cái khăn để đoán nên mới bị nhầm. Bây giờ bản mới đồ cô dâu khác nhau như vậy mà vẫn bị nhầm thì bó tay”,…là những bình luận chỉ trích của cư dân mạng khi thấy tạo hình của phiên bản Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý 2022.

Năm 2021, bộ phim Hoa nở trăng vừa tròn cũng lấy cảm hứng từ Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý, do Lý Canh Hy và Tôn An Khả đảm nhận hai vai nữ chính. Tuy nhiên, bộ phim lại gây thất vọng vì diễn xuất non nớt cũng như nội dung cải biên, không có gì thú vị.

Bản gốc Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý gây tiếng vang lớn vào những năm 2000. Bộ phim đã đưa tên tuổi của 4 diễn viên chính là Huỳnh Dịch, Lý Giai Lân, Nhiếp Viễn, Sư Tiểu Hồng tỏa sáng rực rỡ. Phim được khán giả xếp vào hàng kinh điển và có rất ít khi được làm lại.

Bên cạnh đó, có nhiều thông tin về một phiên bản khác quay trong năm 2022. Các gương mặt được cho sẽ góp mặt là Viên Băng Nghiên, Trịnh Nghiệp Thành, Điền Hi Vi và Ngao Thụy Bằng, nhưng cho đến nay vẫn chưa có thông tin chính thức xác nhận từ nhà sản xuất.

Hà Trang