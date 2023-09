Nhãn hàng BoniKiddy giúp đỡ bé 3 tuổi bị u hốc mũi

Là một nhãn hàng dành riêng cho trẻ em nên khi thấy được tình trạng đáng thương của bé Lê Tính Thiện (3 tuổi), nhất là có thời điểm tính mạng của con đang ngàn cân treo sợi tóc – đại diện nhãn hàng BoniKiddy của công ty Botania đã ngay lập tức lên đường và có mặt tại bệnh viện Ung bướu TPHCM để mong có thể tiếp thêm sức mạnh giúp con vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Nhãn hàng BoniKiddy tìm hiểu thêm về gia cảnh khốn khó của bé Thiện

Bé Lê Tính Thiện là con chị Võ Thị Tuyết Nhung (sinh năm 1996) và anh Lê Thành Hữu (sinh năm 1992), trú tại Ấp Long Hưng 1, xã Long Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

Chia sẻ với đại diện nhãn hàng BoniKiddy của công ty Botania, chị Nhung buồn bã kể về gia cảnh khốn khó của mình: “Nhà em có 4 chị em gái, vì kinh tế khó khăn nên cả 4 chị em phải nghỉ học từ năm lớp 9 để đi làm kiếm tiền. Em đi làm thuê cho xưởng bánh gần nhà thì gặp được chồng em bây giờ. Chồng em cũng chỉ là dân chạy ghe thôi, chẳng dư giả gì nhưng cũng đủ sống, em nghĩ vậy là hạnh phúc rồi”.

“Sóng gió bắt đầu ập tới khi con em được gần 1 tuổi, em thấy hốc mũi của con nổi lên một nốt nhỏ như mụn. Em cũng lo lắng nên đưa con tới bệnh viện khám, bác sĩ bảo cũng không có gì nguy hiểm cả, nếu lo lắng quá thì mổ cắt khối u đó đi. Lúc đó, phần vì kinh tế khó khăn, mà quan trọng nhất là con bé quá, mổ cũng nguy hiểm nên em quyết định cho con về nhà uống thuốc nam”.

Giọng nói bắt đầu lạc đi, nước mắt lưng tròng trên khóe mắt, chị Nhung bần thần nói: “Chỉ tại em chủ quan như thế nên con mới khổ anh chị ạ. Một tháng sau đó cái mụn ấy to ra rất nhanh, bằng cả quả quýt, con đau nên gào khóc suốt. Em sợ quá chẳng thiết tha gì công việc nữa, vội vàng đưa con tới bệnh viện Cần Thơ điều trị. Ở đây bác sĩ bảo khối u to quá rồi, họ không dám mổ và chuyển thẳng con lên bệnh viện Ung bướu TP HCM. Lúc lên Sài Gòn, khối u của con bị nứt nẻ ra , lở loét, nước vàng chảy rất khủng khiếp. Bác sĩ bảo tình trạng của con nguy kịch quá, cho thuốc xem sao chứ bác sĩ không chắc chắn, may thì bệnh ổn còn nếu không con có thể ra đi bất cứ lúc nào. Nghe bác sĩ nói mà chân em không đứng vững nổi nữa, đau đớn vô cùng nhưng vẫn phải chấp nhận điều trị chứ biết làm thế nào”.

Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má chị Nhung, đại diện nhãn hàng BoniKiddy chúng tôi chỉ biết im lặng, khẽ đặt tay lên đôi vai đang run lên bần bật vì tiếng khóc nức nở của chị để mong chị có thể bình tĩnh trở lại.

Nhãn hàng BoniKiddy đồng hành cùng gia đình bé Thiện

Rất may là sau toa thuốc đầu tiên, bé Thiện đáp ứng thuốc tốt, khối u đã xẹp dần, vết lở đã lành hơn, không còn chảy nước vàng nữa. Đến nay, sau toa thuốc thứ 10 thì khối u của con đã nhỏ chỉ bằng lúc con mới phát bệnh thôi, nhưng trở ngại lớn nhất bây giờ lại là kinh tế. Nói về điều này với đại diện nhãn hàng BoniKiddy, chị Nhung buồn bã: “Lúc em đưa con lên Sài Gòn, vét hết cả nhà mới được có 3 triệu, vay mượn thêm anh em, bạn bè, làng xóm được 20 triệu để bắt xe lên chữa bệnh. Hơn 1 năm nay em có đi làm được ngày nào đâu, hai mẹ con em bám bệnh viện suốt. Chồng em chạy ghe nhưng mỗi chuyến chỉ được từ 200 – 400 ngàn, ngày có việc thì được 2 chuyến, còn nếu không có khi cả tuần chẳng được chuyến nào”.

“10 toa thuốc vừa qua là do em vay mượn hoặc được các nhà hảo tâm tới bệnh viện cho, nhưng giờ thì không có nữa rồi. Còn 5 toa còn lại nữa mà em không biết xoay tiền ở đâu ra bây giờ, chỉ sợ ngưng thuốc khối u của con lại to ra thì khổ con lắm. Em lực bất tòng tâm rồi, các anh các chị hãy giúp đỡ gia đình em với”.

Những lời nói đau như xé lòng của chị Nhung khiến đại diện nhãn hàng BoniKiddy của công ty Botania không kìm được sự xúc động. Trao cho chị món quà nhỏ là tấm lòng của các thành viên nhãn hàng BoniKiddy, chúng tôi hi vọng sẽ phần nào đó giúp chị trang trải chi phí những toa thuốc còn lại của con. Đồng thời chúng tôi cũng mong sẽ tiếp thêm cho chị niềm tin, rằng chị sẽ không cô đơn, không phải vật lộn với cuộc sống khốn khó này một mình mà sẽ luôn có những người tốt – những người sẵn sàng đồng hành cùng chị. Ánh mắt biết ơn và nụ cười nở trên môi chị Nhung có lẽ là thứ mà mỗi thành viên nhãn hàng BoniKiddy chúng tôi sẽ chẳng bao giờ quên được.

TPBVSK BoniKiddy – người bạn đồng hành của các em nhỏ

Không chỉ là trường hợp của bé Thiện mà sau 15 năm có mặt trên thị trường, nhãn hàng BoniKiddy đã đồng hành cùng rất nhiều những em nhỏ có mảnh đời thương tâm khác nhau, mang tới những món quà ý nghĩa cho trẻ em trên khắp cả nước. Đặc biệt là chuyến từ thiện “Vì trẻ em nghèo vùng cao” mà nhãn hàng BoniKiddy kết hợp cùng các mạnh thường quân khác thực hiện ở 2 trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu Học và trường trung học cơ sở Sin Suối Hồ thuộc xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đã giúp đỡ được rất nhiều em nhỏ ở mảnh đất còn khó khăn này.

Được biết, TPBVSK BoniKiddy được nhập khẩu nguyên lọ của Mỹ do công ty Botania phân phối tại Việt Nam. Với những thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên, an toàn với trẻ em như bột sữa non, sữa ong chúa, bột hoa cúc tây, vitamin C, men bia, và 10 tỷ lợi khuẩn, BoniKiddy hỗ trợ nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc các bệnh đường hô hấp, giúp trẻ ăn ngon miệng hơn, hấp thu tốt hơn và tăng cân. Sau 15 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, BoniKiddy đã trở thành người bạn đáng tin cậy của mỗi gia đình, sự lựa chọn số 1 của các bậc phụ huynh khi có con nhỏ biếng ăn, ốm vặt, hay mắc các bệnh đường hô hấp.

