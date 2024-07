Nhận định U23 New Zealand vs U23 Mỹ, 0h00 ngày 28/7: Khó khăn chờ đón đội tuyển xứ cờ hoa

TPO - Nhận định bóng đá U23 New Zealand vs U23 Mỹ, Olympic Paris 2024 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đội tuyển U23 Mỹ đã phải nhận trận thua nặng nề ngay trong ngày ra quân. Vì thế, đội tuyển xứ cờ hoa sẽ buộc phải giành chiến thắng trước U23 New Zealand để thắp lên hy vọng vượt qua vòng bảng