Nhận định Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SLNA, 18h00 ngày 28/10: Nóng bỏng Derby Nghệ Tĩnh

TPO - Nhận định bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SLNA - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cả Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Sông Lam Nghệ An đều có trận mở màn rất thành công khi lần lượt cầm hòa 2 ứng viên vô địch Thanh Hóa và Viettel. Trận derby trong khuôn khổ vòng 2 Night Wolf V-League nhiều khả năng sẽ diễn ra đầy hấp dẫn và kịch tính.

Nhận định trước trận đấu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Sông Lam Nghệ An

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có trận mở màn mùa giải mới khá ấn tượng khi cầm hòa đội chủ nhà Thanh Hóa với tỷ 2-2. Đây được xem là kết quả rất tốt bởi Thanh Hóa của HLV Popov được xem là một trong những ứng viên hàng đầu ở mùa giải năm nay, đội bóng này đang trình diễn lối đá tấn công hấp dẫn.

Đối với Sông Lam Nghệ An, đây là mùa bóng khó khăn khi hàng loạt cầu thủ danh tiếng như Ngọc Hải, Xuân Mạnh, Văn Hoàng đã chia tay CLB. HLV Phan Như Thuật phải sử dụng hàng loạt cầu thủ trẻ, có lẽ Sông Lam Nghệ An là một trong những CLB có độ tuổi trung bình trẻ nhất (23 tuổi). Dàn cầu thủ trẻ của ông Phan Như Thuật có màn trình diễn quá ấn tượng khi buộc Viettel phải chia điểm. Đây được xem là kết quả đáng khích lệ dành cho tập thể non trẻ.

Trận đấu giữa hai đội vào tối mai hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và căng thẳng do cổ động viên của hai đội đều rất cuồng nhiệt, các cầu thủ Nghệ An lại vốn nổi tiếng với lối đá máu lửa, sẵn sàng phạm lỗi. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ có một chút lợi thế sân nhà cùng dàn cầu thủ có nhiều kinh nghiệm chính chiến hơn so với đội khách SLNA.

Phong độ, lịch sử đối đầu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Sông Lam Nghệ An

Hai đội đã gặp nhau tổng cộng 7 lần, Sông Lam Nghệ An nhình hơn với 2 trận thắng trong khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có 1 trận thắng. Ở mùa giải trước, hai đội hòa nhau ở cả 2 lượt trận. Trong 5 trận đấu gần nhất giữa hai bên, mỗi đội có được 1 chiến thắng, còn lại là 3 trận hòa.

Thông tin lực lượng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SLNA

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã mất đi khá nhiều cầu thủ, đáng tiếc nhất là trường hợp của trung vệ trụ cột Janclesio, anh đầu quân cho Becamex Bình Dương.

Đội khách Sông Lam Nghệ An đã hàng loạt trụ cột như thủ môn Văn Hoàng, trung vệ Quế Ngọc Hải, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh và chỉ mang về trung vệ người Croatia Mario Zebic. HLV Phan Như Thuật phải đôn nhiều gương mặt trẻ lên đội 1 ở mùa giải năm nay.

Độ tuổi trung bình của các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là 25,9 trong khi Sông Lam Nghệ An có độ tuổi trung bình là 23. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhỉnh hơn ở giá trị đội hình (2,06 triệu Euro so với 1,83 triệu Euro của Sông Lam Nghệ An).

Đội hình dự kiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Sông Lam Nghệ An

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Tùng Lâm, Xuân Hùng, Viết Triều, Văn Hạnh, Văn Đức, Phi Sơn, Bruno Ramires, Quang Nam, Trung Học, Micheal Gopey, Đình Tiến.

SLNA: Văn Việt, Đình Hoàng, Mario Zebic, Văn Thành, Khắc Lương, Văn Huy, Mạnh Quỳnh, Văn Bách, Nam Hải, Olaha, Văn Lương.

Dự đoán tỷ số Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-1 Sông Lam Nghệ An