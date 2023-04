Nhận định Feyenoord vs AS Roma, 23h45 ngày 13/4: Ở đấu trường châu Âu sẽ khác

TPO - Nhận định bóng đá Feyenoord vs AS Roma - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. AS Roma đang thi đấu thất thường, trong khi Feyenoord lại rất thăng hoa. Nhưng tại đấu trường châu Âu, có lẽ mọi thứ sẽ rất khác…