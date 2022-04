Nhận định, dự đoán Newcastle vs Liverpool 18h30 ngày 30/4: Tiếp tục bám đuổi

TPO - Liverpool sẽ đến làm khách trên sân Newcastle vào lúc 18h30 ngày 30/4. Chiến thắng là điều bắt buộc nếu thầy trò Klopp vẫn muốn cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh.

Liverpool vẫn giữ vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau chiến thắng 2-0 trước Everton trên sân nhà ở vòng trước. Đội chủ sân Anfield đang có chuỗi 14 trận bất bại và chỉ kém đội đầu bảng Man City đúng một điểm. Do đó, Liverpool phải giành chiến thắng để nuôi hi vọng lật đổ Man City ở những vòng đấu cuối. The Kop cũng là đội bóng hiếm hoi ở châu Âu vẫn còn cơ hội ăn 4.

Trong khi đó, Newcastle United đang đứng ở vị trí thứ 9 với 43 điểm sau 4 chiến thắng liên tiếp. Ở vòng đấu trước, họ đánh bại Norwich City với tỷ số 3-0. Ở lượt đi, Liverpool đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trên sân Anfield. Về thành tích đối đầu, Newcastle vẫn chưa có chiến thắng nào trước Liverpool kể từ năm 2015. Tuy nhiên, Newcastle đang có phong độ rất tốt dưới sự huấn luyện của Howe nên Liverpool vẫn cần phải hết sức tập trung. Salah của Liverpool đang là Vua phá lưới của giải đấu.

Tại sân nhà St.James 'Park mùa này, Newcastle có 7 trận thắng, 6 trận hòa và 4 trận thua trong 17 trận đấu tại Ngoại hạng Anh. Liverpool có 10 trận thắng, 4 trận hòa và hai trận thua trong các trận đấu phải thi đấu tranh ở giải quốc nội. Họ đang có chuỗi sáu trận bất bại trên sân khách (thắng 4 hòa 2 thua 0). Lần cuối cùng họ bị đánh bại trên sân khách là vào tháng 12 năm 2021 trước Leicester City.

Về lực lượng và thành tích đối đầu, Liverpool đang vượt trội hơn. Ngoài ra, họ vẫn còn mục tiêu vô địch trong khi Newcastle gần như đã hoàn thành mục tiêu của giải năm nay và sẽ chờ đợi một kỳ chuyển nhượng nhộn nhịp mùa hè sắp tới. Một chiến thắng đậm đà cho Liverpool điều có thể xảy ra.

Thông tin lực lượng

Newcastle vắng 4 cầu thủ là Kieran Trippier, Callum Wilson, Jamal Lewis và Isaac Hayden. Ryan Fraser cũng đang nỗ lực để bình phục chấn thương vào giai đoạn cuối mùa giải. Miguel Almiron, Fabian Schar và Jonjo Shelvey nhiều khả năng sẽ ra sân ngay từ đầu sau khi được cho nghỉ ở trận thắng Norwich.

Trong khi đó, Liverpool vẫn có trong tay những cầu thủ tốt nhất. Joel Matip, Naby Keita, Diogo Jota và thậm chí có thể là Joe Gomez sẽ trở lại thi đấu trong tuần này.

Dự đoán tỉ số Newcastle 1-3 Liverpool

Đội hình xuất phát dự kiến Newcastle United: Dubravka; Krafth, Schar, Burn, Targett; Shelvey, Guimaraes, Joelinton; Almiron, Wood, Saint-Maximin Liverpool: Alisson; Gomez, Matip, Van Dijk, Tsimikas; Henderson, Fabinho, Keita; Salah, Mane, Jota