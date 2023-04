Nhận định AS Roma vs Feyenoord, 02h00 ngày 21/4: Điểm tựa Olimpico

TPO - Nhận định bóng đá AS Roma vs Feyenoord - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. AS Roma đang bị dẫn 1-0 sau lượt đi. Nhưng trở lại Olimpico, họ sẽ có được điểm tựa cực lớn để ngược dòng và giành tấm vé bán kết.