Quang Hải rục rịch xuất ngoại lần 2, chọn bến đỗ được đông đảo người hâm mộ ủng hộ

TPO - Tiền vệ Nguyễn Quang Hải nhiều khả năng sẽ chia tay CLB Công an Hà Nội sau khi hết hợp đồng để xuất ngoại. Lần này, số 19 sẽ chọn bến đỗ ở châu Á.

Nguyễn Quang Hải là một trong những cầu thủ xuất sắc Việt Nam trong những năm gần đây. Năm 2022, tiền vệ này “gây sốt” khi chia tay Hà Nội FC để chuyển sang Pháp thi đấu cho Pau FC. Trong lần xuất ngoại đầu tiên, Quang Hải quyết tâm đến châu Âu thể hiện bản thân. Tuy nhiên, anh không thể tỏa sáng như kỳ vọng cho dù chỉ chơi ở giải hạng 2 Pháp.

Sau khi mất vị trí chính thức ở Pau FC, Quang Hải đã đàm phán chấm dứt hợp đồng sớm 1 năm để trở lại Việt Nam khoác áo CLB Công an Hà Nội vào mùa hè 2023. Ở thời điểm đó, Quang Hải ký giao kèo kéo dài 1,5 mùa giải với đội bóng ngành công an. Nó có nghĩa tiền vệ này sẽ hết hợp đồng và trở thành cầu thủ tự do sau khi V-League 2023/24 kết thúc vào cuối tháng 6 tới.

Nhiều nguồn tin cho biết Nguyễn Quang Hải sẽ không gia hạn hợp đồng với CLB Công an Hà Nội để rộng đường xuất ngoại lần hai. Rút kinh nghiệm ở lần đầu tiên, tiền vệ nhỏ con 27 tuổi này sẽ không đến châu Âu. Thay vào đó, anh hướng đến giải vô địch quốc gia Nhật Bản (J.League). Đây là lựa chọn được đông đảo người hâm mộ bóng đá Việt Nam ủng hộ.

J.League được xem là môi trường phù hợp với tố chất của cầu thủ Việt Nam nói riêng cũng như Đông Nam Á nói chung, bởi lẽ giải đấu này có xu hướng chơi bóng ngắn, thiên về kiểm soát và không quá phụ thuộc vào tốc độ hay sức mạnh. Thực tế, một số cầu thủ Thái Lan đã gặt hái thành công lớn khi thi đấu tại J.League, và Quang Hải được kỳ vọng có thể làm được điều tương tự.

Hiện tại vẫn chưa rõ Nguyễn Quang Hải sẽ gia nhập CLB nào ở J.League. Mọi chuyện có lẽ chỉ sáng tỏ vào tháng 6, thời điểm V.League 2023/24 hạ màn và thị trường chuyển nhượng Nhật Bản mở cửa trở lại.

Trong quá khứ, Nhật Bản cũng là nền bóng đá có nhiều cầu thủ Việt Nam chuyển đến thử sức nhất. Người đầu tiên là Lê Công Vinh. Năm 2013, Công Vinh khoác áo CLB hạng Nhì, Consadole Sapporo theo dạng cho mượn 4 tháng từ SLNA. Cựu tiền đạo xứ Nghệ khá thành công khi ra sân 11 trận, ghi 4 bàn và kiến tạo 2 bàn. Anh thậm chí được Consadole Sapporo hỏi mua đứt sau đó nhưng quyết định ở lại SLNA.