Nhà báo Hàn Ni làm việc với công an về đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng

TPO - Ngày 15/10, Công an Lâm Đồng phối hợp với Công an TP.HCM bắt tạm giam Nguyễn Đoàn Quang Viên về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

TPO - Chiều 15/10, Viện KSND tỉnh Bắc Ninh cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Tuấn Anh – nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Phong cùng một số cán bộ dưới quyền về tội danh "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

TPO - TIN NÓNG ngày 15/10: Tình tiết mới vụ bắt cóc, đòi 4,5 tỷ đồng tiền chuộc ở Bà Rịa-Vũng Tàu; Bán con gái sang Trung Quốc để lấy tiền chữa bệnh; Bộ Công an đề nghị rà soát tài khoản ngân hàng ở nước ngoài của nghệ sĩ làm từ thiện; Xâm hại tình dục bé gái 4 tuổi sau khi xem phim khiêu dâm;...

TPO - Khi "trang trại" cần sa ở huyện Đắk Song (Đắk Nông) bị công an phát hiện, triệt phá, Nguyễn Thế Hiển đã nhanh chân bỏ trốn vào TPHCM. Tại nơi ẩn náu, đối tượng này tiếp tục gieo trồng cần sa trong nhà.

TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Thúy Miên, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đại An Vĩnh Phúc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt 30 tỷ đồng.