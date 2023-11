Nguyên Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái được tuyên vô tội trong vụ án kéo dài gần 3 năm

Chiều 7/11, sau 5 ngày diễn ra phiên tòa xét xử 2 vụ án “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” và “Sử dụng trái phép vật liệu nổ” xảy ra tại huyện Yên Bình (Yên Bái), Hội đồng xét xử đã tuyên án các bị cáo .

Theo đó, Hội đồng xét xử sơ thẩm bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc "người khởi xướng" trong vụ án “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” của VKS Nhân dân tỉnh Yên Bái đối với bị cáo Đinh Tiến Hùng.

Chủ toạ phiên toà - Thẩm phán Nguyễn Trung Dũng, sau đó tuyên ông Đinh Tiến Hùng không phạm tội. Việc giải quyết các quyền và lợi ích của ông Đinh Tiến Hùng sẽ được thực hiện theo đúng trình tự của pháp luật.

Trước đó, quá trình điều tra, truy tố, ông Đinh Tiến Hùng - nguyên Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái bị cáo buộc “Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên”, có vai trò là người khởi xướng, đặt vấn đề và đưa ra mức hưởng lợi nhuận của bản thân cũng như với Công ty Tuyên Huy trong việc khai thác khoáng sản trái phép, với khung hình phạt truy tố từ 2 đến 7 năm tù.

Tại phiên tòa, ông Đinh Tiến Hùng nói, kể từ khi bị khởi tố đến khi cơ quan công an ra kết luận điều tra, bị cáo liên tục có đơn thư kêu oan gửi từ cấp địa phương lên Trung ương đề nghị làm rõ, tuy nhiên không được giải thích thỏa đáng.

Ông Hùng khẳng định, bản thân không có bất cứ hành vi nào liên quan đến tội danh bị truy tố. Ông nói trước toà: "Nếu bị tuyên có tội, tôi và gia đình tôi sẽ bán nhà, thậm chí dùng cả cuộc đời để tìm công lý".

Diễn biến vụ án:

Ngày 30/12/2020, Công an tỉnh Yên Bái bắt quả tang đối tượng Bùi Minh Đức, SN 1969, trú tại tổ 11, thị trấn Yên Bình , huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, về hành vi vận chuyển trái phép vật liệu nổ, thu giữ tại chỗ 294 kg thuốc nổ và 400 kíp nổ.

Mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Yên Bái xác định: Lợi dụng hợp đồng nổ mìn phá đá làm đường vào mỏ tại Núi Ngàng, thôn Làng Rẫy, xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, đối tượng Lăng Đức Hân – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Ngọc Tâm cùng các đồng phạm đã sử dụng gần 3 tấn vật liệu nổ để khai thác trái phép quặng chì, kẽm trong các hầm lò có sẵn tại mỏ Núi Ngàng với tổng khối lượng hơn 1 nghìn tấn, chiếm đoạt trên 2 tỷ đồng.

Vụ án đã kéo dài gần 3 năm kể từ khi khởi tố. Trong đó, hồ sơ vụ án đã được các cơ quan tố tụng chuyển, trả nhiều lần, thời gian kéo dài.

Cụ thể, ngày 4/5/2022, Công an tỉnh Yên Bái ban hành Kết luận điều tra (lần 1) nhưng sau đó, ngày 29/6/2022, hồ sơ vụ bị VKS tỉnh trả lại yêu cầu điều tra bổ sung. Ngày 24/8/2022, Công an tỉnh Yên Bái tiếp tục ra Kết luận điều tra bổ sung (lần 2) nhưng đến ngày 20/10/2022 cũng bị VKS trả lại. Đến ngày 18/12/2022, Công an tỉnh Yên Bái mới có Kết luận điều tra bổ sung (lần 3).

Ngày 13/2/2023, VKS tỉnh Yên Bái ban hành Cáo trạng gửi TAND tỉnh, song đến ngày 2/6/2023, cũng bị tòa án trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung...

Sau đó, tại phiên tòa lần đầu đã diễn ra từ 24 đến 26/8/2023, hội đồng xét xử trả hồ sơ để điều tra bổ sung những chứng cứ quan trọng của vụ án mà chưa được VKS làm rõ.

Ngày 2/11 đến 7/11, Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái xét xử sơ thẩm, tuyên án bị cáo Đinh Tiến Hùng vô tội.

Chín bị cáo khác lần lượt chịu các mức án như sau: Lăng Đức Hân - Giám đốc Công ty TNHH thương mại Ngọc Tâm, 19 năm tù; Nguyễn Văn Hậu - Giám đốc Công ty TNHH Tuyên Huy, 18 năm tù; Bùi Minh Đức - công nhân Công ty TNHH thương mại Ngọc Tâm, 17 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Trọng Tuấn - Phó Giám đốc Công ty TNHH Tuyên Huy, 14 năm tù; Bùi Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công ty TNHH Tuyên Huy, 17 năm tù; Nguyễn Văn Báu – bảo vệ Công ty TNHH thương mại Ngọc Tâm, 15 năm tù; Trần Đắc Việt – thủ kho vật liệu nổ Công ty TNHH thương mại Ngọc Tâm, 10 năm tù.

Các bị cáo Lưu Bằng Đoàn và Nguyễn Mạnh Hùng – lao động tự do, đều bị tuyên án 2 năm tù cho hưởng án treo. Ngoài ra, một số bị cáo còn bị áp dụng hình phạt tiền từ 50 đến 100 triệu đồng.