Người hùng cơ bắp Ma Dong Seok khiến khán giả nghẹt thở

TPO - Tài tử Ma Dong Seok vẫn tỏa sáng với lần thứ 3 đóng vai thanh tra truy bắt tội phạm, trong phim hành động "The Roundup: No Way Out".

Năm 2022, The Roundup từng vượt mặt 2 bom tấn Hollywood Top Gun: Maverick lẫn Avatar: The Way of Water để trở thành phim ăn khách nhất phòng vé tại Hàn Quốc, với doanh thu nội địa hơn 100 triệu USD, cao gấp đôi phần tiền nhiệm The Outlaws (2017).

Dù kịch bản chưa đột phá, phim vẫn được đánh giá tốt nhờ diễn xuất của tài tử Ma Dong Seok. Thành công đó khiến các nhà sản xuất tiếp tục đổ tiền làm phần 3 mang tên The Roundup: No Way Out (Tựa Việt: Vây hãm: Không lối thoát).

Không những thế, ê-kíp Hàn còn tham vọng tạo nên series hành động, tội phạm Crime City, cạnh tranh với loạt phim Hollywood như John Wick hay The Equalizer.

Hành động lấn át kịch bản

Phim lấy bối cảnh 7 năm sau những sự kiện ở phần trước. Ma Dong Seok tiếp tục trở lại với vai thanh tra Ma Seok Do tài giỏi, dẫn dắt đồng đội truy bắt tội phạm. Tuy nhiên, bối cảnh phim có thay đổi để tạo sự khác biệt.

Phần đầu The Outlaws diễn ra tại Hàn Quốc, phần 2 The Roundup chuyển sang Việt Nam. Lần này, ê-kíp chọn Nhật Bản làm điểm đến. Hướng đi này giúp biên kịch có thêm nhiều chất liệu mới để khai thác câu chuyện.

Tại xứ anh đào, thanh tra Ma Seok Do phải tìm cách triệt tiêu một đường dây ma túy, đứng đầu là Joo Sung Chul (Lee Joon Hyuk). Không những thế, nhiệm vụ càng trở nên phức tạp khi có sự xuất hiện của sát thủ Nhật Bản khét tiếng Ricky (Munetaka Aoki). Tất cả tạo thành cuộc đấu gay cấn giữa 3 phe, không ai nhường ai.

Tác phẩm giữ nguyên công thức làm nên thành công của 2 phần trước. Kịch bản đơn giản với lối kể tuyến tính quen thuộc. Ê-kíp khéo léo cài cắm một số tình huống hài hước để cân bằng không khí căng thẳng, hồi hộp. Yếu tố trinh thám cũng được lồng ghép để giúp câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn.

Song, cốt truyện còn quen thuộc và thiếu tính bất ngờ. Khán giả yêu thích dòng phim trinh thám, tội phạm có thể dễ dàng đoán được cái kết, cũng như đường đi nước bước của các nhân vật. Bù lại, tác phẩm ghi điểm nhờ các cảnh hành động diễn ra liên tục, chiếm phần lớn thời lượng 105 phút.

Ngồi ghế đạo diễn tiếp tục là Lee Sang Yong – người thực hiện phần trước The Roundup. Đạo diễn chiêu đãi khán giả bằng hàng loạt phân đoạn đánh đấm, chiến đấu căng thẳng. Những màn đối kháng được dàn dựng kỹ lưỡng, với góc máy thay đổi liên tục để hạn chế gây nhàm chán.

Tuy nhiên, một số cảnh quay đậm tính bạo lực, máu me quá mức khiến phim gắn nhãn C18 (Cấm người xem dưới 18 tuổi).

Ma Dong Seok giữ phong độ

Kể từ khi “nổi như cồn” với vai diễn trong bom tấn Train to Busan (2016), sự nghiệp Ma Dong Seok lên như diều gặp gió. Tài tử tham gia nhiều dự án nhưng chủ yếu xây dựng hình ảnh “người hùng cơ bắp” qua loạt phim hành động. Trong đó, thanh tra Ma Seok Do là một trong những vai diễn nổi bật, giúp anh được yêu thích hơn.

Không như nhiều cảnh sát khác, Ma Seok Do thích xử lý tội phạm bằng nắm đấm thay vì lý lẽ. Với anh, lập luận không phải là lựa chọn tốt dành cho những kẻ biến chất. Không những thế, nhân vật cũng gây ấn tượng với ngoại hình bụi bặm, không kém cạnh những tay giang hồ.

Ở lần thứ 3 hóa thân nhân vật, Ma Dong Seok gần như không gặp bất cứ trở ngại nào. Tài tử gần như là linh hồn, giúp bộ phim thành công. Nhiều nhà phê bình quốc tế đều đánh giá tác phẩm là “sân khấu” dành riêng cho Ma Dong Seok. Anh lôi cuốn khán giả bằng những pha đánh đấm với tốc độ nhanh, mạnh, không hề dễ thực hiện với những diễn viên non tay.

Bên cạnh đó, Ma Dong Seok cũng thể hiện tốt các phân đoạn hài hước. Bằng nét diễn duyên dáng, anh mang lại tiếng cười qua những lời thoại dí dỏm, giúp cân bằng cảm xúc khán giả.

Ngoài ra, 2 diễn viên đóng vai phản diện cũng đáng chú ý. Lee Joon Hyuk – nổi tiếng với series Stranger, A Poem A Day – từ bỏ hình ảnh “mỹ nam” quen thuộc để trở thành gã tội phạm độc ác, ánh mắt mưu mô. Ngôi sao Nhật Bản Munetaka Aoki cũng không hề kém cạnh khi trở thành một sát thủ máu lạnh, giết người không gớm tay.

Dẫu vậy, phim vẫn còn một số điểm trừ không đáng có. Màu sắc phim hơi u ám với một số cảnh quay bị tối, khiến người xem khó theo dõi. Hành trình phá án của lực lượng cảnh sát còn đơn giản. Phản diện vẫn theo mô-típ quen thuộc, chưa có nhiều nước đi thực sự thông minh.

Nhìn chung, Roundup: No Way Out chưa có câu chuyện đột phá so với các tác phẩm cùng dòng. Song, tác phẩm vẫn đậm tính giải trí, là lựa chọn phù hợp dành cho những ai yêu thích dòng phim hành động, đặc biệt là người hâm mộ Ma Dong Seok.