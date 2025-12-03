Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Địa ốc

Google News

Hà Nội:

Người dân thuộc diện GPMB đường 'đắt nhất hành tinh' được ưu tiên mua NƠXH

Trần Hoàng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hiện nay đã có khoảng 70 hộ dân thuộc diện nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục) trên địa bàn các phường: Ô Chợ Dừa, Láng, Giảng Võ đăng ký mua nhà ở xã hội (NƠXH).

Ngày 3/2, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn ký ban hành văn bản đồng ý với chủ trương bố trí nhà ở xã hội cho các hộ gia đình khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục) trên địa bàn các phường: Ô Chợ Dừa, Láng, Giảng Võ.

UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì hướng dẫn UBND các phường: Ô Chợ Dừa, Láng, Giảng Võ và các đơn vị liên quan thực hiện theo thẩm quyền và quy định; đảm bảo tiến độ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án theo chỉ đạo của Thành ủy và UBND Thành phố.

image.jpg
Đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục được xem là tuyến đường đắt nhất hành tinh do chi phí GPMB lớn

Trước đó, Sở Xây dựng Hà Nội có văn bản về việc đôn đốc giải quyết nhu cầu nhà ở xã hội cho các trường hợp phải di chuyển chỗ ở để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục) trên địa bàn các phường Ô Chợ Dừa, Láng, Giảng Võ. Sở Xây dựng yêu cầu các phường báo cáo, làm rõ từng trường hợp đặc thù, lý do đề xuất mua nhà ở xã hội.

Thống kê chưa đầy đủ đến nay, trên địa bàn 3 phường Ô Chợ Dừa, Giảng Võ và Láng đã có 69 trường hợp đăng ký mua nhà ở xã hội. Đây là các trường hợp bị thu hồi toàn bộ hoặc cắt xén nhưng không đủ điều kiện xét mua nhà tái định cư.

Sau khi rà soát dự án nhà ở xã hội tại khu đất CT01, khu đô thị mới Hạ Đình thuộc phường Thanh Liệt, Sở Xây dựng đang đề nghị thành phố xem xét và giải quyết cho các hộ dân khó khăn về nhà ở được mua nhà xã hội tại dự án này, sau khi thực hiện thu hồi đất, GPMB đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục.

image-1.jpg
Đoạn đường chậm thi công nhiều năm do vướng mắc GPMB

UBND phường Giảng Võ cho biết, sau khi kiểm tra, rà soát hồ sơ giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường Giảng Võ có tổng số 18 trường hợp xin đăng ký mua nhà ở xã hội. Trong đó có 9 trường hợp khó khăn, 7 trường hợp thuộc hợp thuộc diện cắt xén có diện tích ngoài chỉ giới đủ điều kiện tồn tại nhưng có diện tích nhỏ dưới 30m2 và có đông nhân khẩu ăn ở tại vị trí GPMB; 7 trường hợp thuộc diện cắt xén có diện tích ngoài chỉ giới đủ điều kiện tồn tại nhưng có diện tích nhỏ dưới 30m2 và có đông nhân khẩu ăn ở tại vị trí GPMB; 2 trường hợp có nhà ở khác nhà khác có diện tích quá nhỏ, đông nhân khẩu sinh sống.

Đại diện Ban QLDA Đầu tư xây dựng Công trình Dân dụng TP Hà Nội cho biết thêm, người dân có nhu cầu cần làm đơn để chính quyền địa phương xác nhận và gửi Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo Thành phố giải quyết trên tinh thần ưu tiên, không phải bốc thăm, không phải xét duyệt hồ sơ. Trường hợp không đủ tiền mua, có thể đăng ký thuê mua.

Trần Hoàng
