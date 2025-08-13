Người đàn ông tiếp tay cho ‘bạn gái’ lừa đảo em họ hơn 11 tỷ đồng

TPO - Ngày 13/8, TAND tỉnh Hưng Yên bước sang ngày xét xử thứ hai vụ án Nguyễn Thọ Lập (38 tuổi, nguyên trưởng công an xã ở Hưng Yên) bị cáo buộc cùng “bạn gái’ là Trần Thị Thủy (36 tuổi, cựu giáo viên) lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Trong các bị hại còn có chị Huệ, em họ của Lập, bị Thuỷ lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng 11,2 tỷ đồng.

Hành trình lừa đảo của Thủy

Bị cáo Trần Thị Thuỷ tại toà.

Theo cáo trạng, từ năm 2014 đến 2022, Trần Thị Thủy lợi dụng mối quan hệ quen biết, đặc biệt là sự tin tưởng của những người bạn, người thân để thực hiện 23 vụ lừa đảo. Thủy thường dựng lên các câu chuyện về việc mua bán đất, đầu tư bất động sản, góp vốn chung hoặc vay tiền để “chốt giao dịch” rồi chiếm đoạt. Tổng thiệt hại mà Thủy gây ra lên tới 24,6 tỷ đồng.

Các bị hại đều là người quen, tin tưởng Thủy. Trong số này, chị Huệ, em họ của Nguyễn Thọ Lập là nạn nhân mất tổng cộng 11,2 tỷ đồng.

Tháng 7/2022, Thủy dự định mua một mảnh đất nhưng không thành công. Tuy nhiên, do đã có hợp đồng chuyển nhượng và bản sao công chứng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ lần thương lượng trước, Thủy nảy sinh ý định dùng những giấy tờ này để lừa đảo.

Bị cáo nói dối chị Huệ rằng mảnh đất này là của mình và thỏa thuận bán với giá cao. Tin tưởng, chị Huệ chuyển ngay 1 tỷ đồng. Khi chị Huệ yêu cầu làm thủ tục sang tên, Thủy bịa ra câu chuyện, mảnh đất này và một mảnh đất khác (mảnh A) đang được thế chấp tại ngân hàng, nên muốn giải chấp phải trả hết cả hai.

Trên thực tế, hai mảnh đất này được thế chấp riêng biệt, nhưng Thủy rủ Lập tham gia, nhờ Lập nói dối để tăng độ tin cậy.

Tạo lòng tin giúp “bạn gái”

Theo cáo buộc, Lập, với tư cách nguyên cán bộ công an đã cùng Thủy ký hợp đồng đặt cọc bán mảnh đất A cho chị Huệ, kèm lời hứa nếu chị Huệ đưa trước 1 tỷ đồng sẽ rút được sổ đỏ và sang tên ngay. Sau khi nhận tiền, Lập và Thủy không thực hiện.

Chưa dừng lại, cuối tháng 11/2022, Thủy bày thêm kịch bản lừa hai mảnh đất khác (B và C) tại TP Hưng Yên. Thủy nói đây là một phần trong 5 thửa đất mua của vợ chồng ông Hải – bà Tiệp, nhưng còn thiếu hơn 3 tỷ đồng mới hoàn tất.

Lập trực tiếp gặp chị Huệ, cam kết đất “sạch”, không tranh chấp, bản thân là người giao dịch và toàn quyền quyết định. Lập trấn an: “Chỉ cần trả nốt 3 tỷ đồng cho ông Hải là sang tên được ngay” và hứa sẽ chuyển nhượng toàn bộ cho chị Huệ.

Để củng cố lòng tin, Thủy liên hệ vợ chồng ông Hải, bịa rằng Lập đang vay tiền của chị Huệ để mua đất của họ, đồng thời nhờ ông bà ký hợp đồng bán trước. Ngày 28/11/2022, Thủy, Lập và chị Huệ cùng đến nhà ông Hải giao dịch. Chị Huệ chuyển 1,4 tỷ đồng cho Lập để trả ông Hải, bà Tiệp.

Hợp đồng mua bán được ký và nhân viên phòng công chứng được gọi đến “làm nhanh”. Tuy nhiên, ngay tối hôm đó, ông Hải và bà Tiệp gọi điện yêu cầu dừng việc công chứng và lấy lại sổ đỏ.

Sau thương vụ này, trong vòng 8 tháng tiếp theo, Thủy tiếp tục lợi dụng sự bảo đảm của Lập để vay hoặc chiếm đoạt tiền của chị Huệ thêm 12 lần, tổng cộng 11,2 tỷ đồng.

Tại tòa, Thủy khai từng kinh doanh bất động sản, ban đầu có lãi nhưng từ năm 2015 liên tục thua lỗ nên phải vay mượn để trả nợ. Thủy thừa nhận quen chị Huệ qua Lập và cố tình lợi dụng mối quan hệ này để tạo lòng tin, đồng thời xác nhận đã nhiều lần nhờ Lập đứng ra “bảo lãnh miệng” với nạn nhân.

Lập phủ nhận việc bàn bạc từ trước, nói chỉ “truyền đạt” lại lời của Thủy và đôi khi “nói quá” để chị Huệ nhanh chuyển tiền. Lập cho rằng các hợp đồng, giấy tờ mình ký là do Thủy nhờ và không đọc nội dung vì “muốn giúp bạn hoàn tất giao dịch nhanh” và không hưởng lợi bất cứ đồng nào từ các thương vụ này..

Chủ tọa phiên tòa nhận định lời khai của Lập “khó chấp nhận”, nhấn mạnh: “Anh là trưởng công an một phường, sổ đỏ không phải của mình mà vẫn ký hợp đồng chuyển nhượng, ký đặt cọc, ký bảo đảm cho em họ tin tưởng mà không đọc, là không thể chấp nhận. Có giấy tờ còn có chữ ký khống của vợ anh, thấy thế mà vẫn ký”.

Chị Huệ cũng khẳng định tại tòa, nếu không có sự bảo đảm của Lập, chị sẽ không bao giờ đưa tiền cho Thủy. Mỗi lần Thủy vay hoặc yêu cầu chuyển tiền, chị đều gọi điện xác nhận với Lập; chỉ khi Lập khẳng định “ổn” hoặc nói “Anh làm sao đưa em vào chỗ chết được” thì chị mới đồng ý.

Vụ án đang được TAND tỉnh Hưng Yên tiếp tục xét xử.