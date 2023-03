Người đàn ông bị đánh vì ghép video hôn Địch Lệ Nhiệt Ba

TPO - Người đàn ông 34 tuổi đăng hình ảnh với đầy vết thương trên mặt. Anh này cho biết bị fan của Địch Lệ Nhiệt Ba tác động vật lý vì ghép cảnh hôn với thần tượng của họ.

Ngày 26/3, theo Yahoo, Hồng Lượng (34 tuổi), nhà sáng tạo nội dung trên Douyin, thường xuyên sản xuất video được chỉnh sửa tỉ mỉ, lồng ghép bản thân vào các bộ phim truyền hình đã xảy ra xích mích với fan của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Cụ thể, người này đã ghép cảnh anh và mỹ nhân Tân Cương khóa môi trên xe ôtô và đặt tiêu đề “Tình yêu của Nhiệt Ba”. Thực chất, đây là cảnh Địch Lệ Nhiệt Ba hôn Dương Dương được cắt từ bộ phim Em là niềm kiêu hãnh của anh (You Are My Glory).

Màn chỉnh sửa này khiến người hâm mộ của Địch Lệ Nhiệt Ba tức giận, cho rằng người đàn ông này biến thái, bôi nhọ danh dự của diễn viên sinh năm 1992. Fan của nữ diễn viên yêu cầu Hồng Lượng gỡ video và xin lỗi công khai.

Trong đoạn video mới đăng tải, Hồng Lượng xuất hiện với khuôn mặt có nhiều vết thương. Anh nói đã bị vài thanh niên khoảng 20 tuổi, fan của Địch Lệ Nhiệt Ba tìm đến phòng làm việc theo định vị trên điện thoại và tác động vật lý. Sau khi sự việc xảy ra, Hồng Lượng lập tức xóa đoạn video cắt ghép và thông báo ngừng phát hành nội dung trên kênh.

Trước tình huống này, nhiều khán giả tỏ ra lo ngại về việc lạm dụng công nghệ AI, deepfake ghép mặt gây ảnh hưởng trầm trọng đến diễn viên. Nhiều ngôi sao nữ trở thành nạn nhân khi bị ghép mặt vào phim khiêu dâm. Địch Lệ Nhiệt Ba cũng là mục tiêu tấn công, lạm dụng trên mạng xã hội để tạo ra những video bất hợp pháp.

Năm 2021, Nhân Dân nhật báo đưa tin cảnh sát Thượng Hải triệt phá đường dây sản xuất phim khiêu dâm núp bóng công ty truyền thông. Hơn 100 diễn viên, ca sĩ, người mẫu nổi tiếng bị chỉnh sửa ảnh để ghép mặt vào các nhân vật trong phim khiêu dâm. Sau đó, chúng đưa lên các web 18+, bán quyền truy cập để kiếm lời.

Địch Lệ Nhiệt Ba sinh năm 1992, là diễn viên 9X hàng đầu giới showbiz Hoa ngữ. Cô là gương mặt thường xuất hiện trong các bảng xếp hạng mỹ nhân đẹp nhất thế giới và duy trì tên tuổi của mình trong nhiều bộ phim truyền hình hot như Lý Huệ Trân xinh đẹp, Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, Tần thời lệ nhân minh nguyệt tâm...

Nữ diễn viên vướng tin mang bầu và vừa trở lại hoạt động showbiz sôi nổi sau 8 tháng “ở ẩn”. Cô phủ nhận thông tin bầu bí và nói mình tạm dừng công việc vì mệt mỏi, cần thời gian nạp năng lượng.

Hà Trang