Người dân cần lưu ý gì khi đi lại về Hà Nội sau nghỉ Tết

TPO - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội có lưu ý người dân đi lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, thực hiện hiệu quả Kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và các sự kiện lớn của đất nước và ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về việc sẵn sàng lực lượng, bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ nhân dân vui đón Tết bình yên.

Trong các ngày nghỉ Tết, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã huy động 100% cán bộ chiến sĩ trong đơn vị “xuyên tết”, triển khai Phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại tất cả các tuyến giao thông huyết mạch trên địa bàn Thành phố.

Trong các ngày mùng 4, mùng 5 Tết, Phòng CSGT sẽ tập trung lực lượng phân luồng, hướng dẫn giao thông tại tất cả các cửa ngõ Thủ đô, các tuyến giao thông chính, bảo đảm giao thông thông suốt phục vụ nhân dân quay trở lại sau kỳ nghỉ Tết.

Để lộ trình từ quê quay trở lại thành phố sau Tết của người dân được an toàn, thuận tiện, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội lưu ý:

Đối với doanh nghiệp vận tải, đội ngũ lái xe, các chủ phương tiện, nhân dân khi di chuyển trên các tuyến đường quốc lộ, đường cao tốc, đường nội thành, tuyến đường ra, vào Hà Nội, các địa phương liên quan phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật trật tự, an toàn giao thông.

Đối với những người đi xe khách, phương tiện công cộng nên đặt vé sớm để tránh tình trạng hết vé và bắt xe dọc đường vi phạm trật tự an toàn giao thông đồng thời có nguy cơ bị nhà xe tăng giá vé, nhồi nhét khách, không bảo đảm an toàn giao thông.

Đối với các phương tiện cá nhân nên đi sớm, tránh đi cùng một thời điểm vào khung giờ từ 8h đến 10h và từ 14h - 16h vì thời điểm này thường xảy ra ùn tắc giao thông. Trước khi khởi hành, kiểm tra kỹ an toàn phương tiện, lên lịch trình các cung đường để di chuyển vào trung tâm thành phố,lựa chọn những tuyến đường phù hợp, trong quá trình di chuyển cũng nên cập nhật tình hình giao thông để có thể thay đổi cho phù hợp.

Quá trình tham gia giao thông, yêu cầu người tham gia giao thông đi đúng phần đường, làn đường quy định; điều khiển xe trong tốc độ cho phép; chở đúng số người quy định; đội mũ bảo hiểm đúng quy định đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy...

Khi gặp các tuyến giao thông ùn tắc, cần bình tĩnh và tuyệt đối tuân thủ sự hướng dẫn, điều tiết, phân luồng của lực lượng CSGT và các lực lượng chức năng khác. Đặc biệt “đã uống rượu bia, không lái xe”, để bảo đảm an toàn cho mình và những người tham gia giao thông khác.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cũng đề nghị mọi người dân chủ động tích cực cung cấp các thông tin, hình ảnh, video phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông qua trang Zalo: "Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội", số điện thoại đường dây nóng 0243.942.4451. Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội sẽ tiếp nhận, xác minh, xử lý đúng theo quy định.