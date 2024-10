Người dân Bình Dương hiến đất, góp hàng chục tỷ đồng xóa đường lầy lội

TPO - Những con đường lầy lội khi mưa, bụi bay mù mịt khi nắng được người dân Bình Dương hiến đất, góp tiền nâng cấp tạo nên một đô thị văn minh, sạch đẹp.

Ngày 12/10, ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, tuyến đường hẻm DX 043 ở khu phố 5, phường Phú Mỹ (TPThủ Dầu Một, Bình Dương) đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Đây là tuyến đường bê tông được thực hiện bằng nguồn kinh phí vận động xã hội hóa.

Công trình có chiều dài 200m, mặt đường rộng từ 4,0m đến 5,6m, kinh phí xây dựng gần 200 triệu đồng do địa phương vận động 6 hộ dân đóng góp. Công trình còn được đấu nối hệ thống nước sạch và đấu nối hệ thống nước thải sinh hoạt.

Cũng tại TP Thủ Dầu Một, tuyến đường hẻm ở khu phố 4 (phường Phú Hòa) dài 2.100m, rộng 4m, bê tông gần 4 tỷ đồng đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Đây là công trình xã hội hóa, người dân hiến đất, góp tiền xây dựng.

Các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng bên cạnh phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, còn thể hiện “ý Đảng, lòng dân”, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, sự đồng thuận trong nhân dân cùng chung tay thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị của thành phố Thủ Dầu Một.

Tại TP Bến Cát, vừa khởi công công trình đường hẻm từ ĐH 604 đến ĐH 605 thuộc phường Chánh Phú Hòa.

Công trình có chiều dài 2.200m, kết cấu mặt đường bê tông nhựa nóng rộng 7m, tổng kinh phí đầu tư 11 tỷ đồng. Toàn bộ kinh phí xây dựng đường được vận động xã hội hóa từ nhân dân đóng góp và thi công.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có nhiều tuyến đường bê tông, thảm nhựa được hình thành từ những đường đất, lối mòn sình lầy. Những tuyến đường này được người dân địa phương chung sức hiến đất, góp tiền để xây dựng.

Ông Bùi Minh Thạnh - Bí thư Thành ủy Bến Cát cho biết, từ cuối năm 2023 đến nay, địa phương đã xây dựng được 80 tuyến đường với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng do người dân chung sức đóng góp. Theo ông Thạnh, từ chủ trương của Thành ủy Bến Cát, các địa phương đã triển khai vận động nhân dân và nhận được sự đồng thuận rất cao của người dân. Nhờ sự đoàn kết, hợp lực của người dân, các tuyến đường mới được khởi công, khánh thành diễn ra thường xuyên trên địa bàn thành phố Bến Cát.

Là một trong các hộ gia đình hiến đất, góp tiền xây dựng đường, ông Thiên (ngụ xã Phú An, thành phố Bến Cát) cho biết, mọi người dân nơi đây đều tự nguyện, chẳng ai ép buộc cả. Ông nói: “Mấy năm qua, người dân trong khu vực đi lại trên tuyến đường lầy lội, rất vất vả nên ngồi lại với nhau để bàn bạc về việc nâng cấp đường. Trước khi Bến Cát chuẩn bị lên thành phố, mọi người đồng thuận hiến đất, góp tiền, chung sức làm đường tạo diện mạo đô thị khang trang lên. Nhà nào có điều kiện thì đóng nhiều, hộ khó khăn thì đóng ít hơn. Chúng tôi xem như đóng góp nhỏ cho nơi giúp mình ổn định đời sống như bây giờ”.

Tuyến đường mà ông Thiên nhắc đến đó là đường Phú An 075 (xã Phú An, TP Bến Cát) có chiều dài 1,6 km đi qua ấp Bến Giảng đưa vào sử dụng từ đầu năm 2024. Đây là tuyến giao thông nông thôn có vốn đầu tư lớn trên địa bàn thành phố Bến Cát do 21 hộ dân đóng góp, với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng (chưa tính tiền hiến đất). Đường bê tông có chiều rộng 4m, được lắp đặt 40 bóng đèn cao áp năng lượng mặt trời.

Ông Nguyễn Chí Nhân - Chủ tịch UBND phường Chánh Phú Hòa (TP Bến Cát) cho biết, địa phương này đã đưa vào sử dụng nhiều tuyến đường do người dân chung tay thực hiện. Cụ thể, cuối năm 2023, phường Chánh Phú Hòa đã vận động làm được 3 tuyến đường với tổng kinh phí hơn 6 tỷ đồng. Từ đầu năm 2024 đến nay, địa phương đã vận động, thi công và hoàn thành 14 tuyến đường với tổng kinh phí trên 13 tỷ đồng. Các công trình nâng cấp đường đẩy nhanh tiến độ nhờ người dân trong khu vực dự án đồng thuận hiến đất, góp sức, góp tiền.

Trong khi đó, đại diện lãnh đạo chính quyền phường Hòa Lợi (TP Bến Cát) cho biết, nhờ sự đồng thuận của người dân, địa phương đã bê tông hóa hơn 10 đường đất, lối mòn. Được biết, phường Hòa Lợi vừa tiếp tục khởi công một tuyến đường với vốn đầu tư hơn 1 tỷ đồng sau khi người dân tự nguyện hiến đất và đóng góp tiền.