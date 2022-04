Ngứa da điên cuồng, có thể bạn đã mắc phải một trong các 'bệnh trọng' sau

TPO - Một vài người nghĩ hiện tượng ngứa da chỉ là một triệu chứng bình thường, tuy nhiên, nó cũng có thể ngầm cảnh báo các vấn đề sức khỏe mà bạn có khả năng mắc phải.

Thông thường thì ngứa khắp người do những bệnh về da như:

Bệnh viêm da: Bệnh xuất phát từ nhiều nguyên nhân, triệu chứng điển hình là ngứa da, da trở nên dễ khô bong tróc vảy, có thể xuất hiện mụn nước hoặc da phát ban.

Bệnh ghẻ: Đây là căn bệnh lây nhiễm do ký sinh trùng Sarcoptes scabiei gây ra. Dấu hiệu của bệnh là xuất hiện những đường hầm ngoằn ngoèo, có màu hơi xám hoặc đen, nổi mụn nước ở kẽ tay, kẽ chân gây ngứa ngáy khắp người.

Bệnh vảy nến: Là bệnh da liễu mãn tính, do những tế bào da tái tạo quá nhanh, tích tụ và tạo thành những vảy óng ánh như bạc trên bề mặt da. Vảy nến gây ngứa ngáy khắp người và ngứa liên tục trong thời gian dài.

Bệnh mề đay: Đây là bệnh tương đối phổ biến dễ nhận diện, những dấu hiệu đặc trưng như ngứa trên da, ngứa về đêm, xuất hiện các nốt sần ở một vị trí hoặc khắp người, phù ở lưỡi, suy hô hấp, tình trạng buồn nôn, chóng mặt, đau bụng cũng xuất hiện kèm theo.

Một số bệnh nghiêm trọng khác

Mắc bệnh về gan, thận

Thận và gan là một trong những cơ quan rất quan trọng của cơ thể. Thận có chức năng lọc thải các độc tố và các chất cặn bã trong cơ thể ra ngoài. Còn gan thì giúp quá trình lọc máu và chuyển hóa chất dinh dưỡng trong cơ thể làm việc hiệu quả hơn.

Do đó, nếu bạn gặp phải tình trạng ngứa da kéo dài quá lâu thì có thể là do chứng suy thận khiến thận không lọc thải được các chất độc ra ngoài, từ đó chúng sẽ đi vào máu và gây ra ngứa da. Hay khi dịch mật tích tụ trong gan nhiều sẽ bị axit hóa và đi vào máu, tương tự gây ra tình trạng ngứa da.

Mắc bệnh Celiac (Không dung nạp gluten)

Người mắc phải căn bệnh này thường có các nốt đỏ quanh đầu gối, khuỷu tay, mông và tóc, kèm theo đó là tình trạng ngứa dữ dội. Đây là một triệu chứng phổ biến của bệnh Celiac, do cơ thể không dung nạp gluten. Bệnh có thể gây tổn thương ruột non và làm cản trở sự hấp thu dinh dưỡng từ thức ăn. Nguyên nhân gây ra căn bệnh này thường là do bạn ăn quá nhiều thực phẩm giàu gluten mà cơ thể không chuyển hóa được kịp thời.

Mắc bệnh tuyến giáp

Chính sự mất cân bằng nội tiết tố bên trong cơ thể có thể gây ra bệnh ở tuyến giáp, từ đó dẫn đến tình trạng ngứa trên da. Bệnh tuyến giáp có 2 dạng là hypothyroidism do tuyến giáp hoạt động kém và cường giáp do tuyến giáp hoạt động quá mức. Đây là một căn bệnh cần điều trị lâu dài chứ không thể chữa khỏi ngay được.

Mắc bệnh cột sống

Khi bạn bị ngứa ở vùng lưng và giữa lưng mà không có nốt mẩn đỏ thì có thể là do bệnh cột sống gây ra. Nguyên nhân của hiện tượng này là do bạn gặp phải các chấn thương khi vận động hoặc viêm tủy sống. Do các dây thần kinh bên trong và quanh tủy sống bị tổn thương khiến chúng bị chèn ép ngay khi bạn ngồi hoặc đi lại, từ đó dẫn đến cảm giác ngứa râm ran tại khu vực này.

Mắc bệnh ung thư hạch bạch huyết

Đây là một căn bệnh ung thư máu có ảnh hưởng đến các hạch bạch huyết bên trong cơ thể. Loại ung thư này thường rất khó điều trị và tỷ lệ tái phát lại rất cao. Triệu chứng dễ nhận thấy nhất của bệnh này là tình trạng ngứa điên cuồng khắp cơ thể mà không hề thấy mẩn đỏ. Nguyên nhân là do cytokine gây phản ứng viêm ở các tế bào da, từ đó dẫn đến ngứa trầm trọng.

Ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường, người bệnh nên đến các cơ sở y tế uy tín để thăm khám và điều trị kịp thời, tránh các biến chứng nguy hiểm không đáng muốn.