Ngựa chiến ở show Phương Mỹ Chi đối đầu Bích Phương, Miu Lê

TPO - Sự xuất hiện của Tiên Tiên tại Em xinh say hi không đình đám như nhiều nhân tố khác. Song, sự đa dạng về kỹ năng của giọng ca sinh năm 1991 hứa hẹn tạo nên các màn trình diễn bùng nổ.

Gần 10 năm trước, Tiên Tiên khuynh đảo nhạc Việt bằng MV My Everything. Sau đó, cô tiếp tục phát hành Say You Do, Vì tôi còn sống, tiếp tục gây sốt trên mọi nền tảng nghe nhạc.

Trong thời gian ngắn, Tiên Tiên là "tân binh khủng long", đưa những màu sắc mới, đột phá vào thị trường đang quanh quẩn trong vùng an toàn của Ballad và bị chi phối bởi trào lưu làm MV tiền tỷ.

Những năm qua, Tiên Tiên gần như mất hút. Nữ ca sĩ phát hành nhạc rải rác, các sản phẩm vẫn chất lượng, cá tính như xưa, nhưng không còn được chú ý nhiều. Đến khi game show Em xinh công bố đội hình lên sóng, Tiên Tiên hiện diện ở đó và đánh dấu cột mốc thật sự để đưa tên tuổi gây chú ý trở lại.

Ẩn số

Tiên Tiên hiện diện trong nhóm nghệ sĩ kỳ cựu của Em xinh, cùng Bích Phương, Phương Ly, Bảo Anh và Miu Lê. Dù không còn duy trì sức ảnh hưởng mạnh mẽ như phần còn lại của nhóm kỳ cựu, Tiên Tiên là cái tên được kỳ vọng, chờ đợi nhiều nhất vì phẩm chất đa dạng. Khả năng sáng tác và làm nhạc giúp Tiên Tiên dễ dàng bắt kịp những nhân tố gen Z trẻ trung của chương trình.

Sau chừng ấy năm, My Everything của Tiên Tiên vẫn không lỗi thời so với xu hướng âm nhạc của Vpop. Điểm mạnh của Tiên Tiên nằm ở lối viết ca từ phóng khoáng, toát ra năng lượng tích cực. Màu giọng của Tiên Tiên có chất riêng, hơi hướm Country khác lạ trên thị trường. Đặc biệt, điểm mạnh nhất của Tiên Tiên vẫn là tư duy sản xuất nhạc.

Cuộc chơi ở Em xinh say hi tương đồng Anh trai say hi. Ở Anh trai say hi mùa 1, nhóm nghệ sĩ nổi bật, tạo ra sức hút lớn nhất là Hieuthuhai, Quang Hùng Master.D, Rhyder, Dương Domic. Điểm chung của những nghệ sĩ này là đều có khả năng sáng tác và tham gia công đoạn làm nhạc.

Do đó, ở từng tiết mục khi ghép chung nhóm với nghệ sĩ khác, Hieuthuhai, Quang Hùng, Rhyder, Dương Domic đều có các phân đoạn điểm nhấn. Và khi game show trôi đến chặng cuối, từng nghệ sĩ trình diễn tiết mục solo, những người có phẩm chất đa năng càng có cơ hội tỏa sáng.

Tiên Tiên vốn là cây viết nhạc đa dạng. Từ Country Pop, Acoustic, đến những dòng khó như EDM, nữ ca sĩ từng tạo ra loạt bản hit hàng chục triệu view.

Khi Tiên Tiên bước lên sân khấu, khán giả đã quen thuộc với hình ảnh của một nữ ca sĩ cầm guitar và trình diễn. Đến với Em xinh say hi, Tiên Tiên có thể bị đặt vào các tiết mục yêu cầu yếu tố trình diễn nặng về vũ đạo hơn. Khả năng trình diễn chính là ẩn số khó đoán trước với sự xuất hiện lần này của Tiên Tiên.

Nhiều cá tính

Tương tự Anh trai say hi, Em xinh là cuộc cạnh tranh khốc liệt, đòi hỏi từng nghệ sĩ phải trải qua mọi kỹ năng cần có trên sân khấu. Ở đây, giọng hát hay là chưa đủ. Thậm chí là một nghệ sĩ có thể hát, vũ đạo tốt, nhưng thiếu khả năng sáng tác, sản xuất nhạc, sẽ có để lại dấu ấn riêng.

Ở Em xinh mùa 1, ngoài Tiên Tiên có Pháo, nhân tố toàn diện với khả năng hát/rap, sáng tác, sản xuất và trình diễn sân khấu đều ở mức ổn.

Từ bước ngoặt Sự nghiệp chướng, sự nghiệp của Pháo tiến lên cấp độ mới. Cựu thí sinh King of Rap có bản hit dẫn đầu "top trending" đầu tiên trong sự nghiệp, đồng thời khẳng định tài năng của một nghệ sĩ làm tốt hai vai trò rap và hát. Pháo bắt đầu sự nghiệp bằng nền tảng của producer/rapper, do đó dễ dàng định hình màu sắc âm nhạc.

Trước đây, cộng đồng mạng đồn thổi tlinh sẽ tham gia Em xinh. Màn so tài giữa tlinh và Pháo - 2 rapper thế hệ mới nổi nhất thị trường - được kỳ vọng là cú hích cho game show Em xinh. Dù vậy, chỉ có Pháo lên sóng Em xinh mùa 1.

Nhóm Em xinh gồm LyLy, Orange, Miu Lê, Mỹ Mỹ, Vũ Thảo My, Juky San, Chi Xê, Liu Grace, 52Hz, Đào Tử A1J và Phương Mỹ Chi đều là những nghệ sĩ toàn năng, đang làm tốt về hát hoặc rap, đồng thời tham gia nhiều vai trò khác trong khuôn khổ game show.

Từ tính chất khốc liệt, thúc đẩy tiến bộ qua từng tập của Em xinh, những cái tên đã "nhẵn mặt" như Bích Phương, Phương Ly, Bảo Anh, thậm chí là Tiên Tiên được kỳ vọng có thể bứt phá, vượt qua vùng an toàn để làm những cái mới.

Sau Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, showbiz Việt lại có thêm game show hội tụ một loạt nghệ sĩ nữ đình đám. Chị đẹp đạp gió rẽ sóng đã tạo hiệu ứng tốt sau 2 mùa, với format quy tụ dàn nghệ sĩ đã hoạt động lâu năm, có chỗ đứng và quy tụ cộng đồng fan hùng hậu.

Màu sắc của Em xinh sẽ tươi trẻ, đậm yếu tố giải trí thị trường hơn Chị đẹp. Với dàn nghệ sĩ nữ gần như hot nhất thị trường hiện tại, liệu Em xinh có tiếp nối được thành công của Anh trai say hi?