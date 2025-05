Bông hồng lai được nhắc tới nhiều nhất ở Em xinh

TPO - Em xinh say hi - game show phiên bản nữ của Anh trai say hi, vơ vét gần hết dàn "bóng hồng" hot nhất của showbiz Việt hiện tại. Trong số đó, Đào Tử A1J là cái tên lạ lẫm và đang được nhắc đến nhiều nhất.