'Nghĩa tình dòng Lam' kêu gọi hơn 132 tỷ đồng giúp người nghèo

TPO - Từ chương trình Tết vì người nghèo mang tên "Nghĩa tình dòng Lam - Xuân Ất Tỵ năm 2025", tỉnh Nghệ An đã kêu gọi được hơn 132 tỷ đồng hỗ trợ gia đình hộ nghèo, khó khăn có một cái Tết đầm ấm.

Tối 10/1, tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình “Nghĩa tình dòng Lam - Xuân Ất Tỵ năm 2025”. Đây là hoạt động thường niên của tỉnh Nghệ An nhằm chăm lo những phần quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo dịp Tết đến, Xuân về.

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Hồng Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cho biết, trải qua 12 năm thực hiện chương trình “Tết vì người nghèo”, tỉnh Nghệ An đã vận động, kêu gọi hơn 873 tỷ đồng để chăm lo Tết cho hàng trăm ngàn lượt hộ nghèo. Riêng Tết Giáp Thìn năm 2024, đã huy động hơn 143 tỷ đồng, tặng quà cho trên 132.000 hộ gia đình. Giai đoạn 2023-2024, tỉnh Nghệ An đã vận động, hỗ trợ xây mới và sửa chữa hơn 11.787 căn nhà cho người nghèo, người khó khăn với tổng nguồn lực trên 843 tỷ đồng.

Năm nay, tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình “Nghĩa tình dòng Lam - Xuân Ất Tỵ năm 2025” với nhiều chuỗi hoạt động có ý nghĩa nhân văn. Không chỉ dừng lại ở việc chăm lo Tết, mà thông qua chương trình sẽ vận động, huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ sửa chữa nhà ở, giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn các mô hình sinh kế khác, đảm bảo mọi người đều có Tết đủ đầy, an vui và có được cuộc sống tốt đẹp hơn.

“Chúng tôi mong muốn người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn cần phát huy hơn nữa ý chí tự lực, tự cường, chăm lo lao động, chung tay giúp đỡ người nghèo cùng hoàn cảnh, theo đạo lý 'Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều' và để có thêm động lực, khát vọng vươn lên thoát nghèo bền vững, đón mùa Xuân mới an vui”, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh.

Tính từ khi phát động cho đến nay, 20/20 huyện, thành, thị trong tỉnh Nghệ An đều đã tổ chức các hoạt động Xuân sớm để tặng quà tết cho người nghèo. Đã có 20.456 phần quà (tương đương hơn 12,36 tỷ đồng) được trao đến tay các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo tại các bệnh viện. Dự kiến, từ nay đến hết ngày 22/1, 100% hộ nghèo trên địa bàn Nghệ An sẽ được nhận quà Tết.

Tại chương trình, ban tổ chức đã đấu giá thành công bức tranh “Nghĩa tình dòng Lam” với trị giá 1 tỷ đồng, giúp vào quỹ ủng hộ người nghèo.

Theo công bố của Ban tổ chức, tính đến 21h ngày 10/1, đã có 157 cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đăng ký và trực tiếp ủng hộ chương trình “Nghĩa tình dòng Lam - Xuân Ất Tỵ năm 2025” với số tiền và quà giá trị hơn 132 tỷ đồng.

Đến nay, tỉnh Nghệ An vẫn còn hơn 36.700 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 4,16%), trên 47.800 hộ cận nghèo (chiếm 5,42%), còn hơn 5.000 hộ nghèo đang ở trong những căn nhà tạm bợ, dột nát đang rất cần sự chung tay hỗ trợ của toàn xã hội.

Năm 2024, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An ước đạt 9,01%, đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ và thứ 13 cả nước.