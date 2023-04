Nghi án nổ súng trong khu dân cư vì mâu thuẫn đất đai

TPO - Chiều 20/4, Công an huyện Bình Chánh cho biết, đang phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra vụ nổ súng trong khu dân cư, nghi do mâu thuẫn đất đai khiến nhiều người hoảng sợ.