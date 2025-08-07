Nghệ sĩ Phước Sang hiện tại

Ngày 7/8, đạo diễn Trung Lùn chia sẻ video nghệ sĩ Phước Sang xuất hiện tại phim trường. Anh được chở tới bối cảnh bằng xe máy.

Theo nội dung video đăng tải, Phước Sang được thành viên đoàn phim dìu đỡ xuống xe và đi vào bên trong. Tại bối cảnh, nam nghệ sĩ hạn chế giao tiếp, chủ yếu dùng tay để ra hiệu. Khán giả dự đoán Phước Sang sẽ xuất hiện trong một phân cảnh có NSƯT Hoài Linh.

Hình ảnh nghệ sĩ Phước Sang ở phim trường. Ảnh: Chụp màn hình.

Nhiều đồng nghiệp như NSND Việt Anh, Cát Phượng, Việt Trinh… bày tỏ sự thương cảm, xót xa trước tình trạng sức khỏe hiện tại của nghệ sĩ Phước Sang.

“Mong được thấy chú trong nhiều phim, nhiều show hơn nữa”, “Chúc chú Sang luôn mạnh khỏe và sớm gầy dựng lại được sự nghiệp nhé”, “Thấy thương chú, một thời oanh liệt”, “Cũng một thời oanh liệt, phim của anh Phước Sang ra là đỉnh luôn. Nhiều biến cố xảy ra dập lửa nghề và sức khỏe của anh”, “Thương anh Sang, Chúc anh mau hồi phục sức khỏe”… là một số bình luận của khán giả.

Nghệ sĩ Phước Sang bị đột quỵ lần thứ ba và điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất TPHCM hồi tháng 3/2024. Phước Sang từng chia sẻ ở tuổi ngoài 50, anh bị bệnh huyết áp cao, nhiều lần đột quỵ nên không tránh khỏi di chứng. Anh cho rằng không nói trước được điều gì và buông bỏ muộn phiền để vui sống.

Phước Sang cho biết thêm sau ồn ào vỡ nợ, tài chính của anh đủ ăn và nuôi con. Nam nghệ sĩ vẫn nỗ lực tìm cách trả hết các khoản vay mượn.

Phước Sang sinh năm 1969, là diễn viên, nhà sản xuất phim nổi tiếng của Việt Nam. Những năm 2000, Phước Sang xây dựng thành công hình tượng đạo diễn, nhà sản xuất phim hài, với nhiều tác phẩm nổi tiếng như Khi đàn ông có bầu, Đẻ mướn, Công chúa teen và ngũ hổ tướng...

Phước Sang từng kết hôn với diễn viên Kim Thư và có hai con chung. Năm 2012, Phước Sang vỡ nợ lên đến tiền tỷ. Một thời gian sau, Kim Thư chia sẻ cô và chồng đã ly hôn.