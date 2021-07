Nghệ An phong toả chung cư Green View 3 ở TP Vinh vì có ca nhiễm COVID-19

TPO - Đây là ca nhiễm COVID-19 đầu tiên xuất hiện trên địa bàn phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An. Bệnh nhân đã được cách ly trước khi xét nghiệm có kết quả dương tính.

Chung cư Green View 3 thuộc khối 9, phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An. Đây là nơi sinh sống của bệnh nhân N.T.T, nam, sinh năm 1986, là F1 đã được cách ly. Sau 4 lần xét nghiệm âm tính, bệnh nhân được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.

Chung cư Green View 3 có 23 tầng với 333 căn hộ. Trong đó có 190 hộ thường trú với khoảng 1.000 người.

Ngay sau khi phát hiện ca nhiễm COVID-19 đầu tiên sinh sống tại chung cư Green View 3, lực lượng chức năng đã lập tức phong toả, phun tiêu độc khử trùng và phối hợp với CDC Nghệ An lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ các hộ dân.

Tính đến tối ngày 5/7, Nghệ An đã ghi nhận 126 ca dương tính với SARS-CoV-2. Số ca tái dương tính đã phát hiện là 5 bệnh nhân sau điều trị từ Bắc Giang chuyển về. Số ca điều trị khỏi bệnh và ra viện của đợt dịch này (từ ngày 13/6): 4 bệnh nhân. Số ca tử vong: 1 ca.

Tối 5/7, Nghệ An ghi nhận 2 ca dương tính SARS-CoV-2 đều là từ F1 đã được cách ly





Cả 2 trường hợp đều là F1 và đã được cách ly từ trước, cụ thể: BN N. T. T., nam, sinh năm 1986. Nghề nghiệp: Bác sỹ. Địa chỉ: khối 9, phường Lê Lợi, TP Vinh. BN là F1 của BN N. T. H. N. đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại Khách sạn Hữu Nghị từ ngày 19/6, được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần vào ngày 18/6, 24/6, 29/6 và đều cho kết quả âm tính. Ngày 30/6, BN kết thúc cách ly tập trung chuyển về cách ly tại nhà. Ngày 4/7, BN được lấy mẫu làm xét nghiệm lần 4, sáng 5/7, CDC Nghệ An xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

N. V. P., nam, sinh năm 1974. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Địa chỉ: Số nhà 10, ngõ 10, đường Đinh Nhật Thận, khối Tân Hòa, P. Vinh Tân, TP Vinh. BN là F1 và là chồng BN N. T. H. đã được công bố trước đó. Ngày 24/6, BN được cách ly tại trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An và lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 4/7, BN được lấy mẫu lần 2 chuyển CDC Nghệ An xét nghiệm cho kết quả khẳng định. Ngày 5/7, BN có kết dương tính với virus SARS - CoV- 2.

Đến nay, Nghệ An đã có 126 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó: TP Vinh: 85 ca, Diễn Châu: 18 ca, Tân Kỳ: 01 ca, Quỳ Hợp: 05 ca, Nam Đàn: 04 ca, Đô Lương: 01 ca, Hoàng Mai: 02 ca, Nghĩa Đàn: 01 ca, Nghi Lộc: 04 ca, Quỳnh Lưu: 05 ca.

Số BN tái dương tính đã phát hiện là 5 BN sau điều trị từ Bắc Giang chuyển về tại 4 huyện: Nghĩa Đàn 1, Quế Phong 1, Thanh Chương 1 và Quỳnh Lưu 2.

Số BN điều trị đã khỏi bệnh và ra viện của đợt dịch từ 13/6 đến nay là 04 BN; số ca tử vong: 01 ca.

Liên quan đến chợ đầu mối Vinh: Trong số 126 ca bệnh COVID-19 ở Nghệ An, có 44 ca liên quan chợ đầu mối Vinh phân bổ ở 05 địa phương: TP Vinh 34 ca, Hoàng Mai 02 ca, Nam Đàn 03 ca, Nghi Lộc 04 ca, Quỳnh Lưu 01 ca.