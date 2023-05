Nghệ An ghi nhận 44,2 độ, cao nhất lịch sử Việt Nam

TPO - Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay ở Tương Dương, Nghệ An lên tới 44,2 độ, là mức nhiệt cao nhất ghi nhận được trong lịch sử Việt Nam, vượt qua kỷ lục được thiết lập ngày hôm qua (6/5) tại Hồi Xuân, Thanh Hóa.

Hôm nay (7/5), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây nên khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37-30 độ, nhiều nơi trên 41 độ.

Tại “chảo lửa” Tương Dương, Nghệ An, nhiệt độ cao nhất đo tại lều khí tượng chiều nay là 44,2 độ. Đây là mức nhiệt cao nhất ghi nhận được trong lịch sử trên toàn lãnh thổ Việt Nam, phá vỡ kỷ lục vừa được thiết lập ngày hôm qua tại Hồi Xuân, Thanh Hóa (44,1 độ).

Đợt nắng nóng ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung những ngày qua xảy ra do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây cộng thêm tác động của hiệu ứng gió phơn khô nóng.

Nắng nóng bắt đầu từ ngày 4/5 ở khu vực Tây Bắc Bộ, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Từ ngày 5/6 đến nay, Bắc Bộ, các tỉnh miền Trung đều xảy ra nắng nóng trên diện rộng, trong đó khu vực Tây Bắc Bộ, các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Phú Yên xảy ra nắng nóng gay gắt, nhiều nơi đặc biệt gay gắt.

Trong đợt nắng nóng này, các kỷ lục nhiệt độ trong lịch sử Việt Nam liên tục được thiết lập. Ngày hôm qua (6/5), nhiệt độ cao nhất ghi nhận tại Hồi Xuân, Thanh Hóa là 44,1 độ, cao nhất trong lịch sử, vượt qua kỷ lục 43,3 độ ngày 20/4/2019 tại Hương Khê (Hà Tĩnh).

Từ chiều nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên khu vực Thanh Hóa, Nghệ An đã ghi nhận mưa dông giải nhiệt, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, chấm dứt đợt nắng nóng gay gắt mấy ngày qua.

Dự báo ngày mai 8/5, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm/24h, có nơi trên 60mm/24h.

Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế từ gần sáng ngày 8-9/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h.

Dự báo từ nay cho đến giữa tháng 5, các tỉnh miền Bắc, miền Trung liên tiếp đón mưa rào và dông rải rác, thời tiết mát mẻ kéo dài đến giữa tháng.

Từ nửa cuối tháng 5, miền Bắc và miền Trung có thể đón 2-3 đợt nắng nóng diện rộng.

Mùa hè năm nay đến sớm và gay gắt. Ngay từ tháng 3 đã xuất hiện các đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt như chính hè với hàng loạt kỷ lục được thiết lập. Dự báo trong các tháng 6-8 năm nay, nắng nóng tiếp tục gia tăng về cường độ và phạm vi hoạt động. Từ tháng 9, nắng nóng giảm dần.