Ngày mai tạm dừng hệ thống thuế điện tử

TPO - Hệ thống ứng dụng dịch vụ thuế điện tử và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính ngành thuế sẽ tạm dừng hoạt động một số thời điểm trong 2 ngày cuối tuần (11-12/10).

Cục Thuế - Bộ Tài chính vừa thông báo liên tiếp về kế hoạch tạm dừng các hệ thống ứng dụng ngành thuế phục vụ kiểm tra, đánh giá mức độ sẵn sàng của hệ thống ứng dụng dịch vụ thuế điện tử tại môi trường dự phòng (standby).

Theo đó, Cục Thuế sẽ kiểm tra, đánh giá mức độ sẵn sàng của hệ thống ứng dụng dịch vụ thuế điện tử tại môi trường dự phòng trong 2 ngày 11-12/10. Trong thời gian này, một số ứng dụng ngành thuế tạm dừng hoạt động phục vụ việc chuyển đổi hệ thống.

Cụ thể, hệ thống ứng dụng dịch vụ thuế điện tử tạm dừng hoạt động 2 lần trong các khung thời gian: từ 18h ngày 11/10 đến 2h ngày 12/10; từ 11h-19h ngày 12/10.

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cũng tạm dừng hoạt động 2 lần trong các khoảng thời gian: từ 21h-22h30 ngày 11/10; từ 15h-16h30 ngày 12/10.

Trong thời gian tạm dừng hệ thống, người nộp thuế tạm dừng sử dụng các ứng dụng dịch vụ thuế điện tử.

Ngoài hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, trong thời gian tạm dừng hệ thống, người nộp thuế tạm dừng sử dụng các ứng dụng dịch vụ thuế điện tử chi tiết, bao gồm: Dịch vụ thuế điện tử dành cho doanh nghiệp (eTax); dịch vụ thuế điện tử dành cho cá nhân (iCanhan); dịch vụ thuế điện tử trên thiết bị di động (eTax Mobile); cổng thông tin thương mại điện tử; cổng thông tin điện tử dành cho hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký, kê khai, nộp thuế từ thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số; cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài; dịch vụ thuế điện tử trên cổng dịch vụ công quốc gia; dịch vụ thuế điện tử trên cổng dịch vụ công Bộ Tài chính.

Cục Thuế đề nghị thuế tỉnh, thành phố thông báo kịp thời tới người nộp thuế được biết, chủ động trong công việc.