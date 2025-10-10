Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Ngày mai tạm dừng hệ thống thuế điện tử

Việt Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hệ thống ứng dụng dịch vụ thuế điện tử và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính ngành thuế sẽ tạm dừng hoạt động một số thời điểm trong 2 ngày cuối tuần (11-12/10).

Cục Thuế - Bộ Tài chính vừa thông báo liên tiếp về kế hoạch tạm dừng các hệ thống ứng dụng ngành thuế phục vụ kiểm tra, đánh giá mức độ sẵn sàng của hệ thống ứng dụng dịch vụ thuế điện tử tại môi trường dự phòng (standby).

Theo đó, Cục Thuế sẽ kiểm tra, đánh giá mức độ sẵn sàng của hệ thống ứng dụng dịch vụ thuế điện tử tại môi trường dự phòng trong 2 ngày 11-12/10. Trong thời gian này, một số ứng dụng ngành thuế tạm dừng hoạt động phục vụ việc chuyển đổi hệ thống.

Cụ thể, hệ thống ứng dụng dịch vụ thuế điện tử tạm dừng hoạt động 2 lần trong các khung thời gian: từ 18h ngày 11/10 đến 2h ngày 12/10; từ 11h-19h ngày 12/10.

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cũng tạm dừng hoạt động 2 lần trong các khoảng thời gian: từ 21h-22h30 ngày 11/10; từ 15h-16h30 ngày 12/10.

ung-dung-etax-mobile.png
Trong thời gian tạm dừng hệ thống, người nộp thuế tạm dừng sử dụng các ứng dụng dịch vụ thuế điện tử.

Ngoài hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, trong thời gian tạm dừng hệ thống, người nộp thuế tạm dừng sử dụng các ứng dụng dịch vụ thuế điện tử chi tiết, bao gồm: Dịch vụ thuế điện tử dành cho doanh nghiệp (eTax); dịch vụ thuế điện tử dành cho cá nhân (iCanhan); dịch vụ thuế điện tử trên thiết bị di động (eTax Mobile); cổng thông tin thương mại điện tử; cổng thông tin điện tử dành cho hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký, kê khai, nộp thuế từ thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số; cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài; dịch vụ thuế điện tử trên cổng dịch vụ công quốc gia; dịch vụ thuế điện tử trên cổng dịch vụ công Bộ Tài chính.

Cục Thuế đề nghị thuế tỉnh, thành phố thông báo kịp thời tới người nộp thuế được biết, chủ động trong công việc.

Việt Linh
#hệ thống thuế điện tử #tạm dừng hệ thống #thuế điện tử 11-12/10 #dịch vụ thuế điện tử #Cục Thuế #kiểm tra sẵn sàng #thủ tục hành chính

Xem thêm

Cùng chuyên mục