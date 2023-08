Ngày mai cổ phiếu VinFast lên sàn chứng khoán Mỹ

TPO - Cổ phiếu phổ thông và chứng quyền VinFast sẽ bắt đầu giao dịch trên sàn Nasdaq vào ngày mai (15/8) dưới các mã niêm yết lần lượt là VFS và VFSWW. Trong hôm nay, VinFast và Black Spade hoàn tất giao dịch hợp nhất kinh doanh.

Ngày 14/8, VinFast Auto Pte. Ltd. và Black Spade Acquisition Co. công bố, cổ đông Black Spade đã thông qua kế hoạch hợp nhất kinh doanh. Kết quả bỏ phiếu chính thức sẽ được bổ sung trong báo cáo theo mẫu 8-K, do Black Spade nộp cho Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC).

Giao dịch hợp nhất dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 14/8. Sau giao dịch, VinFast sẽ hoạt động như một công ty hợp nhất. Cổ phiếu phổ thông và chứng quyền VinFast dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch trên sàn chứng khoán Nasdaq Stock Market LLC vào ngày 15/8 dưới các mã niêm yết mới lần lượt là VFS và VFSWW.

Ông Dennis Tam - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Black Spade - cho biết, các cổ đông đã tán thành việc hợp nhất kinh doanh, thể hiện sự tin tưởng của họ vào tầm nhìn và tiềm năng của mối quan hệ hợp tác giữa Black Spade và VinFast. Những đề xuất liên quan đến việc hợp nhất kinh doanh đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các cổ đông Black Spade với khoảng 99,99% số phiếu ủng hộ việc chấp thuận hợp nhất kinh doanh.

“Nhờ vào sự ủng hộ vững chắc của các cổ đông, chúng tôi đang tiến gần hơn một bước đến cột mốc đưa VinFast trở thành công ty niêm yết tại Mỹ” - ông Dennis Tam nói.

VinFast là công ty con của Vingroup, được thành lập vào năm 2017. Với sứ mệnh xây dựng tương lai bền vững hơn cho mọi người, VinFast đã chuyển đổi hoàn toàn sang sản xuất xe điện vào năm 2022.

Hiện tại, VinFast đã phát triển thành công hệ sinh thái xe điện toàn diện gồm các dòng xe SUV điện, từ minicar đến 5 phân khúc cơ bản A-B-C-D-E, xe máy điện và xe buýt điện. Xe của VinFast được bán tại Việt Nam, Bắc Mỹ và sắp tới là châu Âu. VinFast sở hữu cơ sở sản xuất ô tô hiện đại tại Hải Phòng với tỷ lệ tự động hóa lên tới 90% và công suất sản xuất hàng năm lên đến 300.000 xe trong giai đoạn 1.

Các mẫu ô tô điện VinFast đã được bàn giao tại thị trường Việt Nam, gồm VF e34, VF 8, VF 9 và VF 5. Đầu năm 2023, VinFast đã xuất khẩu 2 lô xe VF 8 đầu tiên tới Bắc Mỹ, ghi dấu mốc quan trọng trong hành trình trở thành thương hiệu xe điện được công nhận toàn cầu.

Ngày 28/7, VinFast đã khởi công xây dựng nhà máy sản xuất xe điện tại Bắc Carolina, đánh dấu bước tiến lớn trong quá trình mở rộng toàn cầu và phát triển chuỗi cung ứng của công ty tại thị trường Bắc Mỹ.

Black Spade được thành lập bởi Black Spade Capital và niêm yết trên sàn chứng khoán NYSE American. Black Spade Capital hiện đang điều hành một danh mục đầu tư bao gồm nhiều khoản đầu tư xuyên biên giới và thường xuyên tìm kiếm các cơ hội mở rộng danh mục này.

Theo thoả thuận hợp nhất giữa VinFast và Black Spade, sau giao dịch, VinFast sẽ có mức định giá lên đến hơn 27 tỷ USD. Đây là mức định giá cao nhất mà một doanh nghiệp Việt Nam từng đạt được từ trước đến nay. Thậm chí, trong suốt lịch sử 23 năm của thị trường chứng khoán Việt Nam, chưa từng có doanh nghiệp nào chạm đến ngay cả tại thời kỳ bùng nổ nhất.

Trong báo cáo thường niên 2022, Vingroup thể hiện tham vọng đưa thương hiệu Việt Nam lên tầm quốc tế khi ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Vingroup mở đầu: “Vingroup đã chính thức bước vào cuộc chơi toàn cầu với quyết tâm chinh phục thế giới”.