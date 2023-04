Ông Phạm Nhật Vượng bỏ tỷ USD làm ô tô; số phận tiền gửi SCB bị 'hô biến' thành bảo hiểm nhân thọ

TPO - Lộ diện 3 tập đoàn ngoại muốn 'rót' 3,7 tỷ USD vào Việt Nam; 'Nóng' việc chuyển giao, sáp nhập ngân hàng; Ông Phạm Nhật Vượng 'bơm' 1 tỷ USD tiền túi cho VinFast; Thông tin mới vụ 'hô biến' tiền gửi tiết kiệm ở SCB thành bảo hiểm Manulife... là những thông tin đáng chú ý trong tuần qua.

Lộ diện 3 tập đoàn ngoại muốn 'rót' 3,7 tỷ USD vào Việt Nam

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tại hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp mặt các nhà đầu tư nước ngoài, trên cơ sở chỉ đạo và đồng hành của Chính phủ, Thủ tướng, đã có 3 tập đoàn trao đổi kế hoạch đầu tư mới và mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong năm nay, với tổng vốn đầu tư 3,7 tỷ USD.

Các dự án gồm: Sản xuất công nghiệp nặng và logistic (nhà đầu tư Hàn Quốc, 1,6 tỷ USD), sản xuất xanh sử dụng năng lượng tái tạo (nhà đầu tư CHLB Đức, 1,5 tỷ USD), sản xuất trang thiết bị y tế (nhà đầu tư Nhật Bản, 600 triệu USD).

'Nóng' việc chuyển giao, sáp nhập ngân hàng

Tại các cuộc đại hội cổ đông ngân hàng thời gian này, các cổ đông liên tục đưa ra những chất vấn liên quan đến việc sáp nhập, chuyển giao các ngân hàng yếu kém.

Trong đó, lãnh đạo MSB cho biết, việc đưa ra xin ý kiến cổ đông tại đại hội chỉ mới là bước xin chủ trương ban đầu, còn việc sáp nhập ngân hàng sẽ do Ngân hàng Nhà nước quyết định cuối cùng. Tuy vậy, chỉ có hơn 56% cổ phần có quyền biểu quyết tán thành phương án sáp nhập.

Tại đại hội cổ đông của Vietcombank, lãnh đạo ngân hàng này cho biết đã trình Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước quyết định chủ trương chuyển giao bắt buộc một tổ chức tín dụng yếu kém. Hiện Vietcombank đã hoàn thiện nội dung phương án nhận chuyển giao bắt buộc và đang đợi cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài Vietcombank, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã chứng khoán: VPB) cũng là một trong 4 ngân hàng tham gia tái cơ cấu một ngân hàng yếu kém.

Ông Phạm Nhật Vượng 'bơm' 1 tỷ USD tiền túi cho VinFast

Ngày 26/4, Công ty CP Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) và tỷ phú Phạm Nhật Vượng ký thỏa thuận cam kết tài trợ vốn cho Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast.

Theo đó, trong vòng một năm tới, ông Phạm Nhật Vượng sẽ hiến tặng 1 tỷ USD cho VinFast từ nguồn tài sản cá nhân. Tập đoàn Vingroup tài trợ không hoàn lại 500 triệu USD, đồng thời cho VinFast vay 1 tỷ USD với thời hạn tối đa 5 năm.

Với tổng ngân sách 2,5 tỷ USD được tài trợ từ Chủ tịch Hội đồng quản trị Vingroup Phạm Nhật Vượng và Tập đoàn Vingroup, VinFast sẽ được bổ sung nguồn lực tài chính mạnh mẽ để tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Người dân lỗ nặng khi 'ôm' vàng SJC

Trong phiên giao dịch ngày 26/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC 66,45 triệu đồng/lượng mua vào và 67,05 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 50.000 đồng/lượng cả chiều mua vào, bán ra so với cùng thời điểm ngày hôm qua).

Như vậy, trong trường hợp nhà đầu tư mua ở vùng giá 67,6 triệu đồng vào đầu năm 2023 và bán ra hôm nay lỗ 1,15 triệu đồng mỗi lượng.

Nhiều tiệm vàng lớn ở Hà Nội đều ghi nhận, người dân thời điểm này bán vàng ra nhiều hơn mua vào. Theo các chuyên gia lĩnh vực vàng, giá vàng có xu hướng tăng giá vào dịp cuối năm và là lúc thị trường sôi động nhất. Thời điểm này, giá vàng thường đứng im hoặc giảm nhẹ.

Thông tin mới vụ 'hô biến' tiền gửi tiết kiệm ở SCB thành bảo hiểm Manulife

Hôm 26/4, đại diện Manulife Việt Nam lần đầu tiên lên tiếng về lùm xùm của sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Tâm An Đầu Tư bán qua ngân hàng suốt thời gian qua.

Theo đó, Manulife sẽ gặp từng khách hàng trao đổi và huỷ hợp đồng, hoàn phí nếu có cơ sở hợp lý. Doanh nghiệp bảo hiểm này cũng hứa sẽ giải quyết dứt điểm khiếu nại trước 30/6.

Trong tháng 4, Công an TPHCM đã tiếp nhận gần 150 đơn tố cáo của khách hàng mua bảo hiểm Tâm An Đầu Tư đề nghị điều tra, xử lý các cá nhân, tập thể Công ty TNHH Manulife Việt Nam và Ngân hàng SCB đã bán sản phẩm này. Người dân phản ánh, có dấu hiệu bị lừa đảo chiếm đoạt tiền khi gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng SCB nhưng bị "hô biến" thành mua bảo hiểm nhân thọ Tâm An Đầu Tư của Manulife.

Giảm 50% phí trước bạ ô tô: Bộ Công Thương đồng ý, Bộ Tài chính ‘lắc đầu’

Ngày 28/4, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc giảm lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước. Theo đó, bộ này cho rằng, giảm lệ phí trước bạ sẽ ảnh hưởng tới cân đối ngân sách năm 2023 của nhiều địa phương.

Bộ Tài chính cho rằng, chính sách này có thể ảnh hưởng tiêu cực trong thực hiện cam kết quốc tế. Giảm mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chưa đảm bảo phù hợp với chủ trương của Chính phủ về tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025.

Từ lý do trên, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ chưa thực hiện giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Trong khi đó, Bộ Công Thương ủng hộ giảm lệ phí trước bạ để kích thích nhu cầu tiêu thụ ô tô trong nước.

Cục Hàng không nói gì về giá vé máy bay tăng cao?

Với giá vé máy bay, một lãnh đạo Cục Hàng không cho rằng, cơ quan này chỉ kiểm soát giá vé máy bay nội địa không vượt trần, còn giá vé cụ thể ra sao do các hãng tự xây dựng.

Tuy nhiên, vị này cũng khuyến cáo khách cần quen với việc giá vé máy bay không thể rẻ mãi, đặc biệt trong bối cảnh giá nhiên liệu, tỉ giá, lãi suất, giá thuê máy bay tăng cao; các hãng cũng phải tính tới bay có lãi, không thể chấp nhận bay lỗ chỉ để có dòng tiền như giai đoạn dịch COVID-19 vừa qua.

"Thị trường hàng không Việt Nam hay thế giới cũng như vậy. Khách nếu không đi máy bay vẫn có lựa chọn tàu hỏa, ô tô với giá hợp lý", lãnh đạo Cục Hàng không cho biết.