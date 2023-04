Ông Phạm Nhật Vượng giàu nhất Việt Nam; thông tin bồi thường 30 triệu USD vụ tai nạn trực thăng

TPO - Việt Nam có 6 tỷ phú thế giới, ông Phạm Nhật Vượng vững phong độ giàu nhất; nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo thôi CEO Vietjet, tranh luận trái chiều thu phí du khách tham quan Hội An, Bộ Tài chính ‘bác’ đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô... là những thông tin nổi bật tuần qua.

Việt Nam có 6 tỷ phú thế giới, ông Phạm Nhật Vượng giàu nhất

Tuần qua, Tạp chí Forbes đã công bố danh sách tỷ phú thế giới năm 2023. Trong đó, Việt Nam có 6 gương mặt quen thuộc, gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Vingroup Phạm Nhật Vượng, CEO VietJet Air Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hòa Phát Trần Đình Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị Techcombank Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Thaco Trần Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Masan Nguyễn Đăng Quang.

Năm nay, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vingroup Phạm Nhật Vượng vẫn dẫn đầu danh sách người giàu nhất Việt Nam với khối tài sản 4,3 tỷ USD, thấp hơn con số 6,2 tỷ USD của năm ngoái. Đây là lần thứ 11 ông Vượng góp mặt vào danh sách này.

Bộ Tài chính ‘bác’ đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô

Với lí do dịch COVID-19 đã được kiểm soát, Bộ Tài chính cho rằng, việc giảm mức thu lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước chưa phù hợp. Ngoài ra, việc thực hiện chính sách này còn tiềm ẩn nguy cơ Việt Nam vi phạm cam kết quốc tế đã ký.

Theo Bộ Tài chính, nếu tiếp tục thực hiện chính sách giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước thì các nước thành viên WTO có thể nhìn nhận việc này như một khoản trợ cấp của Chính phủ. Việt Nam có thể nhận được yêu cầu giải thích từ một số quốc gia không có hoạt động sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước tại Việt Nam.

Toàn cảnh 'bức tranh' kinh tế Việt Nam hiện nay

Kết thúc quý I năm nay, nhiều tỉnh thành tăng trưởng âm về tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), đáng chú ý nhất là đầu tàu kinh tế TPHCM đứng thứ 56/63 địa phương. Trái ngược với các năm 2021 và 2022 khi quý I hầu hết các tỉnh thành đều có sự tăng trưởng và tăng trưởng khá.

Xem infographic bức tranh kinh tế Việt Nam quý I/2023 tại đây.

Nạn nhân vụ rơi trực thăng ở vịnh Hạ Long được bồi thường 30 triệu USD?

Công ty Trực thăng Miền Bắc là đơn vị cung cấp dịch vụ bay trực thăng du lịch trên vịnh Hạ Long. Trước khi tai nạn xảy ra, đơn vị lữ hành chào bán tour du lịch trực thăng ngắm Vịnh Hạ Long với mức cam kết bồi thường thiệt hại cho sự cố lên tới 30 triệu USD/sự vụ. Tuy nhiên, đến nay, việc bồi thường vụ tai nạn máy bay phải căn cứ trên hợp đồng bảo hiểm giữa hành khách và đơn vị bán vé.

Trưa 6/4, trao đổi với Tiền Phong, đơn vị chào bán giá dịch vụ du lịch trực thăng ngắm vịnh Hạ Long xác nhận có cam kết bồi thường thiệt hại sự cố lên tới 30 triệu USD/sự vụ. Tuy nhiên, đơn vị này không bán vé cho nạn nhân trong vụ tai nạn.

“Việc bồi thường phải phụ thuộc vào hợp đồng thỏa thuận giữa hành khách và đơn vị bán vé về mức vé, mức bảo hiểm kèm theo”, một nhân viên của đơn vị lữ hành này cho biết.

Bộ Tài chính yêu cầu bảo hiểm tạm ứng bồi thường vụ tai nạn trực thăng

Trong văn bản về việc báo cáo tình hình thiệt hại và bồi thường bảo hiểm trực thăng gặp tai nạn ở vịnh Hạ Long, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đề nghị Tổng công ty Bảo hiểm PVI khẩn trương chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan và tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm bị thiệt hại về người và tài sản do vụ tai nạn gây ra.

Theo đó, PVI và cơ quan, tổ chức, cá nhân phối hợp đánh giá mức độ thiệt hại, xác định phạm vi bồi thường bảo hiểm và thực hiện thủ tục giải quyết tạm ứng bồi thường, bồi thường bảo hiểm nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ cho người tham gia bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm và quy định pháp luật. Đồng thời, báo cáo kết quả về Cục Quản lý giám sát bảo hiểm trước ngày 10/4/2023.

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo thôi chức CEO Vietjet

Hàng không Vietjet vừa công bố về việc thay đổi nhân sự cấp cao. Kể từ ngày 6/4, bà Nguyễn Thị Phương Thảo sẽ ngồi ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, kế tiếp vị trí của bà Nguyễn Thanh Hà đảm nhiệm từ năm 2007 đến nay.

Người thay thế bà Thảo giữ chức Tổng Giám đốc Vietjet là Giám đốc điều hành Đinh Việt Phương. Ông Đinh Việt Phương cũng gắn bó cùng Vietjet từ những ngày đầu tiên và đảm nhận vị trí Phó tổng giám đốc thường trực, Giám đốc điều hành Vietjet từ tháng 10/2020.

'Ông chủ' Thế giới Di động thôi điều hành Bách hóa Xanh

Mở đầu đại hội cổ đông thường niên diễn ra hôm 8/4, ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch Hội đồng quản trị MWG - chia sẻ về các nhân sự chủ chốt của Bách hóa Xanh trong thời gian tới.

“Trong hơn 12 tháng vừa qua, tôi đã liên tục kèm cặp để chúng ta có những thay đổi lớn trong Bách hóa Xanh. Chúng tôi chọn ra ông Phạm Văn Trọng, người sẽ dẫn dắt Bách hóa Xanh tiến về tương lai. Đây là quyền CEO đầu tiên mà chúng tôi bổ nhiệm, ông Trọng sẽ làm việc không lương cho đến khi tình hình có hiệu quả”, ông Tài nói.

Ông Phạm Văn Trọng năm nay 44 tuổi, Giám đốc khối Vận hành của Bách hóa Xanh từ năm 2019. Trước khi bổ nhiệm, ông Tài đã dành ra 15 tháng để trực tiếp kèm cặp và đánh giá ông Trọng.

Bán vé thu tiền du khách thăm phố cổ Hội An: Nhiều ý kiến trái chiều

Phương án tăng cường quản lý hoạt động Hướng dẫn tham quan Khu phố cổ Hội An, từ 15/5, Hội An sẽ áp dụng yêu cầu du khách bắt buộc mua vé tham quan tại các quầy vé trước khi vào phố cổ Hội An. Thông tin này đón nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Trước nhiều phản ứng trái chiều từ dư luận, hôm qua (8/4) chính quyền Hội An đã tạm dừng phương án buộc mọi du khách vào phố cổ phải mua vé để chờ nghe ý kiến người dân, doanh nghiệp...