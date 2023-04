Thông tin mới vụ 'hô biến' tiền gửi tiết kiệm ở SCB thành bảo hiểm Manulife

TPO - Manulife Việt Nam vừa lên tiếng về phương án giải quyết khiếu nại khách hàng liên quan sản phẩm bảo hiểm Tâm An Đầu Tư phân phối qua Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Theo đó, Manulife sẽ gặp từng khách hàng trao đổi và huỷ hợp đồng, hoàn phí nếu có cơ sở hợp lý.Doanh nghiệp bảo hiểm này cũng hứa sẽ giải quyết dứt điểm khiếu nại trước 30/6.

Nhiều vấn đề "hứa" trả lời sau

Chiều 26/4, đại diện Manulife Việt Nam lần đầu tiên lên tiếng về lùm xùm của sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Tâm An Đầu Tư bán qua ngân hàng suốt thời gian qua.

Lần đầu tiên diễn ra cuộc trao đổi với báo chí xung quanh việc bán bảo hiểm nhân thọ qua ngân hàng thời gian qua nhưng Manulife giới hạn trong vòng 1 giờ đồng hồ. Ngoài công bố thông tin trong thông cáo báo chí, nhiều câu hỏi của phóng viên cơ quan báo chí, Manulife hẹn sẽ trả lời sau.

Ông Sachin N.shan - Chủ tịch HĐQT Manulife Việt Nam - cho biết, thời gian qua đã áp dụng quy trình đánh giá chủ động và nghiêm ngặt với từng khiếu nại của khách hàng. Với trường hợp tìm thấy bằng chứng về hành vi sai trái trong quá trình tư vấn, Manulife đã kỷ luật cứng rắn với cá nhân có liên quan, trong đó có việc gửi tới cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, trước câu hỏi của Tiền Phong về số lượng đại lý bảo hiểm nhân thọ tư vấn sai bị kỷ luật, Manulife từ chối trả lời.

Manulife dự kiến gửi thư mời khách hàng có khiếu nại về sản phẩm bảo hiểm Tâm An Đầu Tư gặp gỡ, trao đổi. Những cuộc gặp với khách hàng nhằm tìm giải pháp công bằng cho khách hàng mua bảo hiểm. Trong đó, có việc huỷ hợp đồng, hoàn phí nếu có cơ sở hợp lý.

“Chúng tôi sẽ giải quyết khiếu nại dựa trên đánh giá yếu tố như tính đầy đủ, hợp pháp của bộ hồ sơ hợp đồng bảo hiểm, kết quả phỏng vấn, đối chất giữa tư vấn viên và nhân viên ngân hàng liên quan, thông tin khách hàng cung cấp trong đơn khiếu nại và cân nhắc trao đổi bằng chứng. Chúng tôi đặt mục tiêu hoàn tất lắng nghe đàm phán và giải quyết dứt điểm trước ngày 30/6/2023”, đại diện Manulife cho biết.

Đại diện Manulife Việt Nam cho biết về phương án giải quyết quyền lợi cho khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ qua ngân hàng SCB (ảnh: QN).

Trả lời câu hỏi về việc đại lý tư vấn bảo hiểm nhân thọ cung cấp thông tin không đầy đủ, ông Sachin N.shan cho biết, Manulife không thoả hiệp hành vi cung cấp thông tin không trung thực với khách hàng. Khi nhận được khiếu nại khách hàng, Manulife dành nhiều thời gian nguồn lực để đưa ra phân tích cẩn thận.

“Chúng tôi nhận được nhiều khiếu nại của khách hàng mua sản phẩm Tâm An Đầu Tư qua Ngân hàng SCB. Chúng tôi đã tìm hiểu, đánh giá kỹ từng khiếu nại để đảm bảo quyền lợi của tất cả khách hàng. Tôi muốn nhấn mạnh, chúng tôi không khoan nhượng với hành vi không chính trực khi bán hàng”, ông Sachin N.shan cho biết.

Những lùm xùm gửi tiết kiệm hô biến thành bảo hiểm đầu tư

Trong tháng 4, Công an TPHCM đã tiếp nhận gần 150 đơn tố cáo của khách hàng mua bảo hiểm Tâm An Đầu Tư đề nghị điều tra, xử lý các cá nhân, tập thể Công ty TNHH Manulife Việt Nam và Ngân hàng SCB đã bán sản phẩm này. Người dân phản ánh, có dấu hiệu bị lừa đảo chiếm đoạt tiền khi gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng SCB nhưng bị "hô biến" thành mua bảo hiểm nhân thọ Tâm An Đầu Tư của Manulife. Người dân được nhân viên tư vấn là gửi gói tiết kiệm Tâm An Đầu Tư với lãi suất cao, nhưng không ngờ mua bảo hiểm nhân thọ của Manulife.

Trước đó, Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm - Bộ Tài chính cũng có phiếu chuyển đơn tố cáo gửi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an). Theo đó, Bộ Tài chính cho biết, nhận được đơn tố cáo của công dân liên quan đến việc giới thiệu, tư vấn mua bảo hiểm Tâm An Đầu tư của nhân viên Ngân hàng SCB.

Cùng đó, cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước đã chuyển đơn của tập thể 33 khách hàng đến Ngân hàng SCB xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật, trả lời tập thể 33 khách hàng và thông báo kết quả giải quyết đến cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng.

Phản ánh với Tiền Phong, nhiều người dân cho biết, khi đến Ngân hàng SCB gửi tiết kiệm bị nhân viên tư vấn lập lờ thông tin chuyển sang mua bảo hiểm nhân thọ Tâm An Đầu Tư.

Trao đổi với PV Tiền Phong, chị Diễm Trinh - một trong những khách hàng khi đi gửi tiết kiệm tại Ngân hàng SCB bị tư vấn viên lập lờ chuyển sang mua gói bảo hiểm Tâm An Đầu tư của Manulife cho biết, đã ròng rã đi đòi lại tiền gửi tiết kiệm nhưng không nhận được trả lời thỏa đáng

Báo Tiền Phong liên tục có bài viết phản ánh về việc, đại lý bảo hiểm tư vấn không đầy đủ thông tin cho khách hàng trước khi ký hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Thậm chí, nhiều trường hợp, khách hàng gửi tiết kiệm bị nhân viên Ngân hàng SCB tư vấn lập lờ chuyển sang mua hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Tâm An Đầu Tư của Manulife. Vào tháng 10/2022, sau khi Tiền Phong phản ánh về tình trạng người dân gửi tiền tiết kiệm bị biến thành bảo hiểm nhân thọ, Manulife đã hủy hợp đồng, trả lại tiền cho một số người dân.