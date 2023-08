Ông Phạm Nhật Vượng có thêm 1,5 tỷ USD, sắp vào top 100 người giàu nhất thế giới

Forbes ghi nhận tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng vọt thêm 1,5 tỷ USD trong một tháng rưỡi qua khi cổ phiếu Vingroup lên đỉnh 14 tháng. Đại gia giàu nhất Việt Nam có thể sớm lọt top 100 người giàu nhất thế giới.

Lọt top 500 người giàu nhất

Khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng nhanh hiếm có trong 2 tuần qua và nhanh chóng vượt lên đỉnh 14 tháng với giao dịch bùng nổ.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/8, cổ phiếu Tập đoàn Vingroup (VIC) do ông Phạm Nhật Vượng làm chủ tịch tăng trần lên 72.600 đồng/cp sau nhiều phiên tăng bứt phá trước đó. Tính trong 2 tuần qua, cổ phiếu VIC đã tăng gần 41%, từ mức 51.500 đồng/cp hôm 28/7 lên mức như hiện tại. Đây cũng là mức giá cao nhất của cổ phiếu Vingroup trong 14 tháng qua.

Trong phiên 11/8, có gần 23,1 triệu cổ phiếu VIC được chuyển nhượng. Kết thúc phiên vẫn còn dư mua gần 720.000 cổ phần ở mức giá trần. Khối lượng giao dịch cổ phiếu Vingroup là kỷ lục lịch sử mới kể từ khi doanh nghiệp này niêm yết cổ phiếu vào năm 2007, phá vỡ kỷ lục 21,2 triệu cổ phần được chuyển nhượng hôm 4/8.

Với việc cổ phiếu Vingroup tăng mạnh, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng cũng tăng nhanh.

Theo Forbes, tính tới ngày 11/8, ông Phạm Nhật Vượng có khối tài sản đạt 5,7 tỷ USD, tăng mạnh so với mức 4,2 tỷ USD ghi nhận hồi cuối tháng 7. Với khối tài sản này, ông Vượng đứng thứ 489 trong danh sách những người giàu nhất hành tinh theo bảng xếp hạng của Forbes.

Cổ phiếu Vingroup tăng mạnh trong bối cảnh Vingroup thông báo hôm 10/8 các cổ đông của Black Spade Acquisition Co (NYSE: BSAQ) đã thông qua kế hoạch hợp nhất kinh doanh với VinFast tại Đại hội Cổ đông Đặc biệt (EGM).

Theo đó, giao dịch hợp nhất dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 14/8. Sau giao dịch, VinFast - đơn vị quản lý mảng sản xuất ô tô của Vingroup - sẽ hoạt động như một công ty hợp nhất. Cổ phiếu phổ thông và chứng quyền hãng xe điện tại Việt Nam dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch trên sàn chứng khoán Nasdaq Stock Market LLC vào ngày 15/8, dưới các mã niêm yết mới lần lượt là “VFS” và “VFSWW”.

Vingroup cũng được xem là doanh nghiệp lớn đầu tiên của Việt Nam niêm yết trên thị trường quốc tế.

Cổ phiếu Vingroup tăng trong thời gian gần đây cũng một phần nhờ kết quả kinh doanh tốt trong 6 tháng đầu năm 2023 với lợi nhuận tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ, lên gần 7.940 tỷ đồng.

VinFast được định giá cao, tỷ phú Vượng hướng tới top 100 thế giới

Theo cập nhật của Forbes, tính tới ngày 11/8, ông Phạm Nhật Vượng có khối tài sản đạt 5,7 tỷ USD, đứng thứ 489 trong danh sách những người giàu nhất hành tinh.

Tài sản của ông Vượng có thể còn tăng và vị trí trên thế giới sẽ sớm được cải thiện.

Trước đó, theo đánh giá của Bloomberg, tài sản ròng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thể tăng thêm 11 tỷ USD nhờ VinFast, từ mức 5 tỷ USD lên 16 tỷ USD.

Hãng xe điện VinFast thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáp nhập cùng Black Spade với một thỏa thuận và được định giá ở mức 27 tỷ USD. Giá trị vốn chủ sở hữu là 23 tỷ USD sau khi sáp nhập.

Với mức giá trị này, khối tài sản ròng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ tăng vọt sau niêm yết.

Dù VinFast chưa phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và cũng chưa biết thị trường chứng khoán Mỹ sẽ đánh giá VinFast ở mức giá bao nhiêu nhưng những thông tin về kết quả kinh doanh và những tham vọng của tỷ phú Vượng có thể hỗ trợ cho cổ phiếu này.

Theo số liệu công bố, VinFast dự báo doanh số bán hàng sẽ đạt 45.000 đến 50.000 chiếc trong năm 2023 và cho biết họ có thể sản xuất xe bán tải điện, ô tô điện mini và các mẫu xe khác nếu thị trường có nhu cầu. VinFast cũng vừa khởi công dự án nhà máy sản xuất xe điện giai đoạn 1 tại hạt Chatham, Bắc Carolina (với vốn đầu tư 2 tỷ USD), đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng thị trường.

Gần đây, ông Vượng cam kết tài chính với VinFast sẽ rót thêm nguồn tài chính khoảng 1 tỷ USD.

Trong nửa đầu năm 2023, VinFast đã bàn giao 11.143 xe ô tô điện cho khách hàng tại Việt Nam.

Hồ sơ pháp lý cho thấy ông Vượng sẽ kiểm soát 99% cổ phần sau khi sáp nhập, một phần thông qua cổ phần do vợ ông là bà Phạm Thu Hương và Vingroup nắm giữ. Tỷ phú sòng bạc Ho và nhánh đầu tư của ông, cùng với một nhóm người khác có liên kết với công ty SPAC, sẽ nắm giữ số cổ phần còn lại.

Với tốc độ tăng tài sản nhanh như vừa qua và nếu đúng như theo dự báo của Bloomberg, ông Vượng sẽ sớm top 110 người giàu nhất hành tinh.

Tính tới ngày 11/8, người đứng thứ 110 trong danh sách những người giàu nhất hành tinh của Forbes là bà Diane Hendricks. Doanh nhân Mỹ sở hữu đế chế xây dựng lớn bậc nhất xứ cờ hoa và nhà sản xuất phim đến từ bang Wisconsin này đang có khối tài sản 15,7 tỷ USD.

Và nếu tài sản lên mức 17,5 tỷ USD, ông Vượng sẽ lọt top 100 người giàu nhất, xếp ngang hàng với gia đình tỷ phú Rupert Murdoch (92 tuổi), ông trùm truyền thông toàn cầu, người nắm giữ đế chế truyền thông gồm cả Fox News, The Sun, The Times, The Wall Street Journal và The New York Post.

Bên cạnh VinFast, Vingroup vẫn là doanh nghiệp số 1 trong mảng bất động sản Việt Nam, với thương hiệu Vinhomes. Vinhomes (VHM) hiện là doanh nghiệp có quy mô vốn hóa thuộc loại lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Với vị trí hiện tại, ông Vượng đã bỏ xa các tỷ phú USD người Việt đã được thế giới công nhận (Nguyễn Thị Phương Thảo, Trần Đình Long, Trần Bá Dương; ông Hồ Hùng Anh và Nguyễn Đăng Quang.

Tính tới 11/8, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo hiện sở hữu khối tài sản 2,2 tỷ USD. Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương và gia đình sở hữu khối tài sản 1,5 tỷ USD. Ông Trần Đình Long có khối tài sản 2,3 tỷ USD. Ông Hồ Hùng Anh có 1,6 tỷ USD và ông Nguyễn Đăng Quang 1,3 tỷ USD.