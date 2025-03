Ngày hội trải nghiệm 'Tối ưu hệ thống giám sát trong kỷ nguyên số'

Sáng 25/3, tại khách sạn J.W. Marriot, Hà Nội đã diễn ra Hội thảo công nghệ thường niên với chủ đề "Tối ưu hệ thống giám sát trong kỷ nguyên số”.

Hội thảo do Go Solutions & Lightjsc cùng với các đối tác Ipro (Nhật Bản), Promise ( US) Digifort ( Brazil), Western Digital và Ewin BOE đồng tổ chức.

Trong bối cảnh nhu cầu giám sát an ninh ngày càng cao, việc lựa chọn giải pháp phù hợp không chỉ dừng lại ở chất lượng hình ảnh mà còn bao gồm khả năng lưu trữ, phân tích dữ liệu thông minh và tính ổn định của toàn hệ thống. Hiểu được điều đó, GOLIGHT GROUP cùng các đối tác công nghệ hàng đầu như iPro, Promise, Digifort, Western Digital và Ewin BOE đã tổ chức ngày hội trải nghiệm với chủ đề "Tối ưu hệ thống giám sát trong kỷ nguyên số" mang đến cơ hội tiếp cận những giải pháp tiên tiến nhất trong ngành.

Tại sự kiện, khách mời đến từ các bộ ban ngành cùng các đơn vị tích hợp hệ thống, đơn vị giải pháp công nghệ, tư vấn thiết kế tham dự đã có dịp trực tiếp trải nghiệm các sản phẩm và công nghệ mới nhất, từ camera giám sát hiện đại, giải pháp lưu trữ chuyên dụng, nền tảng quản lý video thông minh, các giải pháp phân tích hình ảnh và cảnh báo sớm. Không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu sản phẩm, hội nghị còn mở ra những phiên thảo luận chuyên sâu, giúp khách hàng và đối tác hiểu rõ hơn về cách tối ưu hóa hệ thống giám sát, nâng cao hiệu suất và đảm bảo tính an toàn lâu dài

Các đại diện từ iPro đã giới thiệu giải pháp camera giám sát với chip AI xử lý thông minh công nghệ và chất lượng Nhật Bản. Đại diện từ Promise – chuyên gia trong lĩnh vực lưu trữ video đến từ Mỹ giới thiệu công nghệ SmartBoot giúp tiết kiệm không gian cho hệ thống lưu trữ mật độ cao, tối ưu cho doanh nghiệp cần lưu trữ lượng dữ liệu khổng lồ. Trong khi đó, các chuyên gia đến từ Digifort tập trung vào giải pháp quản lý video thông minh, kết hợp phân tích AI để nâng cao an ninh và hiệu suất giám sát.

Hơn 200 khách mời tham dự hội thảo đã được trải nghiệm các giải pháp đột phá và nhiều thông tin hữu ích như: Trải nghiệm giải pháp giám sát thông minh từ các thương hiệu uy tín (iPro, Digifort, Promise, Western Digital, BOE); Học cách tích hợp hệ thống liền mạch, tiết kiệm năng lượng và tài nguyên; Hiểu rõ giải pháp lưu trữ an toàn (Western Digital) và kiểm soát sức khỏe hệ thống lưu trữ (Promise); Ứng dụng AI để cảnh báo sự cố, phân tích hành vi và quản lý dữ liệu thời gian thực. Ngoài ra, khách mời có được nhiều trải nghiệm thực tế thú vị tại hội thảo như Demo trực tiếp phần mềm Digifort, camera iPro và hệ thống lưu trữ dung lượng cao, gặp gỡ các chuyên gia tư vấn hàng đầu để thiết kế hệ thống phù hợp với nhu cầu riêng của từng đơn vị, doanh nghiệp.

“Đây là cơ hội để các doanh nghiệp tiếp cận xu hướng công nghệ mới nhất, từ đó xây dựng chiến lược dữ liệu tối ưu, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh” - Đại diện đơn vị tổ chức, ông Lê Quý Sơn – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Giải Pháp Công Nghệ Ánh Sáng chia sẻ.

Hội thảo “Tối ưu hệ thống giám sát trong kỷ nguyên số” là cầu nối giữa nhà cung cấp công nghệ và doanh nghiệp, hướng đến mục tiêu chung: Biến dữ liệu thành tài sản chiến lược trong kỷ nguyên 4.0.