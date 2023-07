Ngày hội quảng bá và kết nối du lịch Tây Nguyên - Phú Yên

Tổng lượt khách du lịch đến Phú Yên đạt 1.521.000 lượt, đạt 63,3% kế hoạch năm, gấp 2,7 lần so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt 9.110 lượt, đạt 60,7% kế hoạch năm, gấp 3,8 lần so với cùng kỳ. Tổng lượt khách lưu trú đạt 994.581 lượt, gấp 2 lần so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt 6.960 lượt, gấp 3,6 lần so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch đạt 2.175,6 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch năm, gấp 2,8 lần so với cùng kỳ; trong đó doanh thu lưu trú đạt 335,34 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ.

Đến tháng 6/2023, toàn tỉnh có 420 cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch; trong đó có 2 khách sạn 5 sao, 2 khách sạn 4 sao, 4 khách sạn 3 sao, 4 khách sạn 2 sao, 38 khách sạn 1 sao, 82 khách sạn, 89 nhà nghỉ và 26 homestay đáp ứng đủ điều kiện tối thiểu kinh doanh lưu trú du lịch; một số cơ sở lưu trú khác đang làm thủ tục đăng ký thẩm định công nhận loại hạng theo quy định. Tổng số buồng lưu trú du lịch hiện có khoảng 7.240 buồng, trong đó có gần 800 buồng đạt tiêu chuẩn 3 - 5 sao. Tổng số lao động trực tiếp trong lĩnh vực du lịch khoảng 6.560 người, lao động gián tiếp là 13.120 người.