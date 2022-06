Ngày hội môi giới BĐS Việt Nam 2022 tổ chức tại Hạ Long

Theo ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), đây là lần thứ 6 VARS tổ chức Ngày hội môi giới BĐS Việt Nam, diễn ra tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vào ngày 24 và 25/6.

Ngày hội sẽ thu hút hơn 1000 đại biểu đại diện cho cộng đồng các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh dịch vụ BĐS trên khắp cả nước.

Đây sẽ là nơi giao lưu, hợp tác, phát triển giữa những người làm môi giới BĐS đến từ các sàn BĐS và công ty BĐS, cùng tôn vinh những giá trị bền vững và đóng góp của BĐS trong nền kinh tế chung của đất nước, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của ngành môi giới BĐS trong tương lai.

Tại ngày hội, Chương trình " Kỷ niệm ngày truyền thống và vinh danh" được tổ chức vào 17h00 ngày 25/6 sẽ tôn vinh những sàn giao dịch, nhà môi giới BĐS, các đơn vị đào tạo nghề môi giới BĐS xuất sắc, tiêu biểu, những nhân vật truyền cảm hứng BĐS và dự án BĐS nổi bật và hấp dẫn tại thị trường Việt Nam, tạo không gian kết nối những người trong ngành BĐS.

Ngày hội môi giới BĐS Việt Nam 2022 gồm nhiều chuỗi sự kiện: Đại nhạc hội VR By Night, giải chạy VR vạn dặm thăng hoa, giải Golf VR Golf Swing for the Stars và đêm Gala Dinner vinh danh nhà môi giới BĐS.

Đáng chú ý, Giải Golf VR Golf-Swing for the Stars sẽ trích một phần giải thưởng ủng hộ Quỹ từ thiện xây trường cho trẻ em nghèo tại những khu vực vùng sâu, vùng xa của Việt Nam.