Ngân hàng Nhà nước công khai kết quả giảm lãi suất của 16 nhà băng

TP - Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đề nghị các tổ chức tín dụng (TCTD) chủ động, cố gắng giảm lãi suất cho vay, cho vay tín chấp đối với doanh nghiệp hàng không. Còn về đề xuất của các hãng bay về gói hỗ trợ theo cơ chế tái cấp vốn lãi suất 0%, NHNN ủng hộ chủ trương này, nhưng đây là giải pháp vượt thẩm quyền, do đó đề nghị các Bộ, ngành báo cáo, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ để có cơ sở pháp lý thực hiện.

TPO - GDP quý 3/2021 ước tính giảm 6,17% so với cùng kỳ năm trước. Còn GDP 9 tháng năm 2021 chỉ tăng 1,42% so với cùng kỳ năm trước do dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi lĩnh vực của nền kinh tế.