Ngăn dòng bỏ học miền biên

TP - Thương các em nhỏ dọc tuyến biên giới, trong đó có con em nước bạn Campuchia, vì hoàn cảnh phải bỏ học nửa chừng, cán bộ chiến sĩ biên phòng Đắk Nông đã tiếp sức đến trường bằng những chương trình ý nghĩa.

Tiếp sức trẻ đến trường

Chiều biên giới mưa rơi rả rích, em Y Dũng (người M’Nông) tự do vui chơi trong khuôn viên Đồn biên phòng Cửa khẩu Thuận An (xã Thuận An, huyện Đắk Mil, Đắk Nông). Đây là năm thứ 5, Y Dũng trở thành con nuôi của đồn. Em xem đây là ngôi nhà thứ hai của mình.

Y Dũng là anh trai cả trong gia đình còn nhiều khó khăn ở bon (buôn) Sa Pa, xã Thuận An. Hằng ngày em phải phụ giúp bố mẹ kiếm tiền trang trải cuộc sống. Chính điều này đã ảnh hưởng đến việc lên lớp, học tập của em. Thương cho hoàn cảnh của Y Dũng, cán bộ chiến sỹ Đồn biên phòng Cửa khẩu Thuận An đã nhận làm con nuôi.

Từ một học sinh nhút nhát, trầm tính, qua bàn tay chăm sóc tận tình của những người bố mang quân hàm xanh, Y Dũng trở nên dạn dĩ hơn. “Các chú dạy cho con chữ, dạy nói, dạy học, lau nhà, quét dọn nhà cửa. Nếu không được các chú nhận nuôi, con nghĩ con sẽ không được đi học đầy đủ”, Y Dũng tâm sự.

Không riêng trẻ em trong tỉnh, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đắk Nông còn quan tâm, tiếp sức đến trường cho con em nước bạn Campuchia có chung đường biên giới. Tại lễ tuyên dương 39 em học sinh nghèo khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia diễn ra ngày 13/8, em Khô Vin PSô Phoăn (lớp 7, Trường THCS xã Đắk Đam, huyện Ô Răng, tỉnh Mondulkiri, Campuchia), chia sẻ niềm vui khi được các chú BĐBP tỉnh Đắk Nông quan tâm, tiếp sức đến trường. Em Khô Vin PSô Phoăn bày tỏ sự biết ơn và hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt.

Chị Chă Phon Len (xã Đắk Đam, huyện Ô Răng), có con được BĐBP tỉnh Đắk Nông tiếp sức đến trường chia sẻ: “Khi con tôi vào lớp 1, được chính quyền địa phương cùng các cán bộ, chiến sỹ BĐBP tỉnh Đắk Nông hỗ trợ, giúp đỡ. Nhờ đó, con tôi có điều kiện khắc phục khó khăn để đến trường. Gia đình tôi xin được bày tỏ lòng cảm ơn BĐBP tỉnh Đắk Nông, Việt Nam”.

Cô giáo Bun Thươn Chăn Si (Trường tiểu học xã Đắk Đam) cho biết, thời gian qua, tại trường và ở xã Đắk Đam có nhiều em học sinh khó khăn, thiếu thốn về vật chất, như dụng cụ học tập. Do đó, trước khi BĐBP tỉnh Đắk Nông (Việt Nam) chưa giúp đỡ, một số em bỏ học ngang. Khi được chính quyền địa phương và BĐBP Việt Nam hỗ trợ về tinh thần và vật chất, các em đã cố gắng đến trường học tập và có kết quả tốt.

“Quả ngọt” từ sự sẻ chia, đùm bọc

Hiệu phó Trường Tiểu học Đắk Đam - Khit Sô Khin thông tin, tại trường có 6 học sinh được BĐBP tỉnh Đắk Nông hỗ trợ tiếp sức đến trường. Nhờ sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ biên phòng, các cháu đi học đều, không bỏ học, có kết quả tốt. “Tôi rất cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của cán bộ, chiến sĩ biên phòng Việt Nam đã giúp đỡ học sinh khó khăn đến trường. Thay mặt nhà trường, tôi rất cảm ơn chính quyền, bộ đội Việt Nam đã quan tâm bằng những chương trình thiết thực, cụ thể, giúp các cháu không bỏ học”, Phó hiệu phó trưởng Khit Sô Khin nhấn mạnh.

BĐBP tỉnh Đắk Nông cho biết, thời gian qua đơn vị đã triển khai nhiều chương trình, dự án hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn dọc biên giới. Như chương trình “Nâng bước em tới trường”, được triển khai từ năm 2016, đến nay đã hỗ trợ 128 lượt em với số tiền xấp xỉ 3 tỷ đồng. Trong đó có 12 học sinh Campuchia. Chương trình “Con nuôi đồn Biên phòng” được triển khai từ năm 2019, nhận nuôi 7 em tại tổ công tác của các đồn biên phòng.

Hay dự án “Cán bộ, chiến sỹ Quân đội nâng bước em tới trường”, hỗ trợ con em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong 2 năm học (2022-2023 và 2023-2024), đơn vị đã hỗ trợ 254 em với tổng số tiền 1,5 tỷ đồng. Mới đây, mô hình “Mẹ đỡ đầu” được Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh triển khai từ năm 2023 và đang nhận hỗ trợ 3 học sinh người dân tộc thiểu số, mỗi tháng 500.000 đồng/em.

Ngoài ra, nhân các ngày lễ, tết, BĐBP tỉnh đã trích một phần kinh phí từ quỹ của chương trình tặng quà cho các em trị giá trên 450 triệu đồng; đồng thời thường xuyên cử cán bộ, chiến sỹ đến gia đình các em thăm hỏi, động viên, dạy kèm để các em an tâm, tích cực học tập…

Đại tá Nguyễn Trung Kiên, Chính ủy BĐBP tỉnh Đắk Nông chia sẻ, với sự hỗ trợ, giúp đỡ của lực lượng BĐBP tỉnh, các em học sinh đều vượt qua được những khó khăn, thử thách để vươn lên hoàn thành nhiệm vụ học tập. Nổi bật có 28 em đạt giải trong các kỳ thi từ cấp huyện trở lên, 13 em tốt nghiệp trung học phổ thông, 5 em thi đỗ đại học, 1 em đỗ cao đẳng đã ra trường và đi làm. Đối với các em học sinh ở tỉnh Mondulkiri của nước bạn Campuchia, hiện đã có 2 em tốt nghiệp THPT (1 em đang học Trường Đại học Hun Sen), 2 em đang học THPT, còn lại đang học THCS và Tiểu học. Trong đó, có 2 em đạt học sinh giỏi.