Ngăn chặn việc cố tình xâm phạm vùng nước cấm Căn cứ quân sự Cam Ranh

TPO - Tại vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và đoàn công tác liên ngành của UBND thành phố Cam Ranh vừa tổ chức tuần tra, kiểm soát khu vực vùng nước cấm Căn cứ quân sự Cam Ranh.

Theo Vùng 4 Hải quân, đây là hoạt động thường xuyên giữa đơn vị và chính quyền địa phương, nhằm tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho ngư dân đang nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản trong khu vực vịnh Cam Ranh nhận thức và chấp hành thực hiện nghiêm các quy định về nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản cũng như chất lượng, công tác bảo đảm an toàn hàng hải…

Trong đó, đặc biệt là việc chấp hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc “Ban hành Quy chế đảm bảo an ninh, an toàn Căn cứ quân sự Cam Ranh”; bảo vệ tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp của Quân đội và Nhân dân. Đồng thời, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý kịp thời những trường hợp cố tình xâm phạm vùng nước cấm, kiên quyết không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và khu vực vùng nước cấm, bảo đảm vành đai an toàn cho Căn cứ quân sự Cam Ranh.

Đoàn công tác đã tuần tra, kiểm đếm hàng trăm lồng bè, đăng rớ, vó vi phạm vùng nước cấm; tiến hành tuyên truyền, giáo dục, vận động và chấn chỉnh 19 hộ dân có lồng chìm nuôi trồng thủy sản xâm phạm vùng nước cấm di dời, trả lại hiện trạng mặt nước theo quy định. Đồng thời, đoàn công tác yêu cầu các hộ dân tuyệt đối không được đặt lồng bè, đăng đặt đáy rớ trong phạm vi luồng hàng hải, vùng nước cấm theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Đoàn công tác cũng đề nghị UBND thành phố Cam Ranh chỉ đạo các cơ quan chức năng, Đồn Biên phòng Cam Ranh và Cảng vụ Cam Ranh thường xuyên phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm tra, nghiên cứu đề xuất các phương án và có chế tài giải quyết cụ thể đối với những trường hợp không chịu hợp tác, cố tình xâm phạm vùng nước cấm.

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục vận động Nhân dân thực hiện nghiêm Quyết định số 44/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường tần suất tuần tra, kiểm soát, phát hiện sớm, ngăn chặn, xử lý kịp các đối tượng khai thác thủy hải sản trái phép trong vùng nước cấm Cam Ranh.