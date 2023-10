Nga nói Mỹ phạm sai lầm khủng khiếp khi cung cấp tên lửa ATACMS cho Ukraine

TPO - Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết Washington đã phạm sai lầm khi quyết định cung cấp cho Ukraine tên lửa chiến thuật ATACMS, nhấn mạnh rằng hậu quả của động thái này sẽ rất nghiêm trọng.

“Quyết định của Nhà Trắng trong việc gửi tên lửa tầm xa tới Ukraine là một sai lầm khủng khiếp. Hậu quả của hành động vốn được che giấu trước công chúng này sẽ rất nghiêm trọng. Washington đã liên tục theo đuổi chính sách cắt đứt quan hệ song phương”, nhà ngoại giao Mỹ cho biết trong một tuyên bố trên Telegram.

“Chúng tôi đã nhiều lần cảnh báo chính quyền Mỹ không nên thực hiện những bước đi hấp tấp. Chúng tôi đã giải thích rằng việc chuyển vũ khí cho Kiev sẽ làm suy yếu nghiêm trọng an ninh chiến lược và an ninh khu vực. Mỹ đang tiếp tục châm ngòi cho một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)”.

Ông Antonov chỉ ra rằng: “Không món quà nào của Mỹ có thể ảnh hưởng đến cán cân quyền lực trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Mọi nhiệm vụ của chiến dịch sẽ hoàn thành.”

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Adrienne Watson trước đó xác nhận Washington đã chuyển giao tên lửa chiến thuật ATACMS có tầm bắn 165 km cho Ukraine.

Ngày 17/10, ông Vladimir Rogov - Chủ tịch phong trào We Are Together with Russia, cho biết quân đội Ukraine đã sử dụng tên lửa ATACMS được trang bị đầu đạn chùm lần đầu tiên trong cuộc tấn công vào thành phố Berdyansk ở Vùng Zaporozhye.

Thống đốc Vùng Kherson - Vladimir Saldo cho biết cũng có một cuộc tấn công tên lửa vào thị trấn Skadovsk ở vùng này, khiến hai dân thường thương vong. Theo dữ liệu sơ bộ, lực lượng Ukraine đã sử dụng tên lửa ATACMS.

Kiev cho biết quân đội nước này đã tấn công các sân bay trên những vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát trong đêm, phá hủy máy bay trực thăng, đánh sập bệ phóng tên lửa phòng không và làm hư hại đường băng. Theo thông báo, các cuộc tấn công được tiến hành nhằm vào các sân bay gần thành phố Luhansk và Berdyansk. Quân đội Ukraine được cho là sử dụng tên lửa ATACMS.

Minh Hạnh