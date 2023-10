Xung đột Nga - Ukraine ngày 18/10: Nga nói tên lửa bắn trúng khu chung cư ở Zaporozhye do sai lầm của quân đội Ukraine

TPO - Ông Vladimir Rogov, lãnh đạo phong trào We Are Together With Russia cho biết sai lầm của lực lượng phòng không Ukraine đã khiến một tên lửa bắn trúng tòa chung cư ở thành phố Zaporozhye.

"Nhiều tiếng nổ đã vang lên ở Zaporozhye và vùng ngoại ô. Theo thông tin ban đầu, một trong những vụ nổ là do một tên lửa bắn trúng một tòa nhà chung cư vì sự vụng về của hệ thống phòng không Ukraine", ông Rogov viết trên Telegram. Ông nói thêm rằng hệ thống phòng thủ tên lửa của Ukraine là mối đe dọa lớn nhất đối với dân thường của nước này. Theo lời của ông, ít nhất năm vụ nổ đã được báo cáo ở thành phố Zaporozhye vào sáng 18/10. Nga nói Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS nhằm vào Kherson Hai thường dân đã bị thương trong một cuộc tấn công tên lửa vào Skadovsk ở Vùng Kherson, ông Vladimir Saldo - Thống đốc địa phương cho biết. Chính quyền địa phương tiết lộ rằng lực lượng Ukraine đã sử dụng tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất. "Hôm nay, Ukraine đã pháo kích thị trấn Skadovsk bằng tên lửa tầm xa mới nhận được của Mỹ. Hai thường dân bị thương nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng", ông Saldo viết. Trước đó cùng ngày, ông Vladimir Rogov - lãnh đạo phong trào We Are Together With Russia cho biết trong cuộc tấn công vào thành phố Berdyansk ở Vùng Zaporozhye, quân đội Ukraine đã lần đầu tiên sử dụng tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất với đầu đạn chùm. Mỹ xác nhận gửi tên lửa ATACMS cho Ukraine Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Adrienne Watson xác nhận trong một tuyên bố hôm thứ Ba rằng chính quyền Mỹ đã chuyển giao cho Ukraine tên lửa chiến thuật ATACMS có tầm bắn lên tới 165 km. "Gần đây, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine một loại tên lửa ATACMS có khả năng bắn xa tới 165 km. Chúng tôi tin rằng điều này sẽ mang lại sự tăng cường đáng kể cho khả năng chiến trường của Ukraine mà không gây nguy hiểm cho sự sẵn sàng của quân đội chúng tôi". Bà Watson không tiết lộ số lượng tên lửa được chuyển giao cũng như ngày bàn giao chính xác. Quân đội Ukraine tuyên bố tấn công sân bay Nga Kiev cho biết quân đội nước này đã tấn công các sân bay trên những vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát trong đêm, phá hủy máy bay trực thăng, đánh sập bệ phóng tên lửa phòng không và làm hư hại đường băng. Theo thông báo, các cuộc tấn công được tiến hành nhằm vào các sân bay gần thành phố Luhansk và Berdyansk.